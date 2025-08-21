Los gobiernos del Perú y de Colombia retomarán plenamente sus relaciones bilaterales luego de más de dos años de tensiones diplomáticas. Así lo informó el canciller Elmer Schialer durante su presentación ante el Pleno del Congreso, donde precisó que ambas naciones otorgaron el beneplácito a los embajadores designados, quienes próximamente asumirán funciones en Lima y Bogotá.

“Ambos países hemos cumplido con otorgar oportunamente los respectivos beneplácitos a los embajadores designados”, señaló Schialer. Asimismo, remarcó que este paso busca normalizar la relación política y de cooperación entre ambos Estados, que desde 2023 se mantuvo únicamente a nivel de encargados de negocios.

El anuncio se dio en el marco de la sesión en la que Schialer, junto al ministro de Defensa, Walter Astudillo, acudió al Congreso para informar sobre la situación de Santa Rosa de Loreto, en la Isla Chinería (provincia de Mariscal Ramón Castilla), luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, desconociera la soberanía peruana sobre ese territorio.

“El Perú, como es la voluntad manifiesta del Estado, prioriza el diálogo abierto, sincero, solidario y constructivo con todas las autoridades extranjeras, en particular con las autoridades colombianas, siempre basados en el respeto mutuo”, remarcó el canciller.

Schialer adelantó que la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana (COMPERIF), que sesionará el 11 y 12 de septiembre, será una oportunidad para fortalecer los mecanismos de cooperación y abordar proyectos conjuntos, entre ellos la navegabilidad del río Amazonas.

La crisis diplomática entre Lima y Bogotá se originó el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo. El mandatario colombiano, Gustavo Petro, cuestionó la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte, lo que generó tensiones con el Ejecutivo.