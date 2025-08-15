El Gobierno de Colombia expresó su rechazo a la detención de dos ciudadanos colombianos en la zona de Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas, y reiteró que no reconoce la soberanía del Perú sobre ese territorio.

A través de un comunicado oficial, su Cancillería pidió la liberación inmediata de los detenidos, a quienes identificó como topógrafos que realizaban trabajos técnicos para la ampliación del muelle Victoria Regia, en Leticia.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, expresa su profunda preocupación por la detención irregular de dos ciudadanos colombianos mientras se encontraban en las inmediaciones de la denominada isla de ‘Santa Rosa’ (...). Por tanto, el Gobierno de Colombia reitera que no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla, y desconoce a las autoridades impuestas en la zona, las cuales carecen de legitimidad para ejecutar sus labores”, señala el pronunciamiento difundido por el despacho.

Según la versión oficial colombiana, las actividades de los topógrafos no constituían un atentado contra la integridad territorial del Perú y se enmarcaban en labores civiles.

La Cancillería colombiana indicó que su consulado en Iquitos está brindando asistencia consular a los detenidos, conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

En su comunicado, Bogotá subrayó que la formación fluvial conocida como isla Chinería surgió después de la firma del acuerdo binacional de 1929, y calificó a las autoridades peruanas en esa zona como “impuestas de manera unilateral”.

Pese a la tensión diplomática, Colombia manifestó su voluntad de tratar este caso y otros asuntos fronterizos a través de los mecanismos bilaterales establecidos, resaltando la importancia de las relaciones históricas con el Perú.