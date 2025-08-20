Colombianos detenidos en Santa Rosa fueron trasladados a Caballococha para seguir las investigaciones. Fuente: Difusión
Colombianos detenidos en Santa Rosa fueron trasladados a Caballococha para seguir las investigaciones. Fuente: Difusión
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

que fueron detenidos haciendo trabajos de topografía en el , en la frontera con Colombia, fueron condenados a un año y cinco meses de prisión suspendida y se ordenó su expulsión del país.

El juez a cargo del caso César Vega los fueron sentenció por el delito de ingreso y permanencia ilegal en el Perú.

Además, deberán de pagar una reparación civil de S/4,500, informó Canal N.

LEA TAMBIÉN: Colombia y Perú, ¿quién es más riesgoso a ojos del inversionista extranjero?

Cabe recordar que la Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla inició investigación preliminar contra por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional en la modalidad de actos dirigidos a someter a la república a la dominación extranjera.

LEA TAMBIÉN: Boluarte: isla Chinería con su capital Santa Rosa de Loreto es jurisdicción peruana

LEA TAMBIÉN: Canciller Schialer sobre tensión limítrofe con Colombia: “Perú no va a ceder”

El fiscal Rodolfo Sifuentes indicó que se adoptó esta medida debido a que en Santa Rosa de Loreto no se cuenta con la tecnología para verificar los equipos topográficos incautados. (Photo by Santiago RUIZ / AFP)
El fiscal Rodolfo Sifuentes indicó que se adoptó esta medida debido a que en Santa Rosa de Loreto no se cuenta con la tecnología para verificar los equipos topográficos incautados. (Photo by Santiago RUIZ / AFP)

TE PUEDE INTERESAR

Corte Suprema evaluará el 21 de agosto pedido de Pedro Castillo para poner fin a su prisión preventiva
¿Te gustaría vender en el extranjero? claves para lograrlo con éxito
Ositrán abre consulta pública sobre acceso a la infraestructura del aeropuerto Jorge Chávez

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.