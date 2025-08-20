Los ciudadanos colombianos que fueron detenidos haciendo trabajos de topografía en el distrito de Santa Rosa, en la frontera con Colombia, fueron condenados a un año y cinco meses de prisión suspendida y se ordenó su expulsión del país.

El juez a cargo del caso César Vega los fueron sentenció por el delito de ingreso y permanencia ilegal en el Perú.

Además, deberán de pagar una reparación civil de S/4,500, informó Canal N.

Cabe recordar que la Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla inició investigación preliminar contra Carlos Sánchez y John Amia por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional en la modalidad de actos dirigidos a someter a la república a la dominación extranjera.