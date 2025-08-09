El presidente de Colombia, Gustavo Petro. (Foto de Carlos ORTEGA / EFE)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro. (Foto de Carlos ORTEGA / EFE)
Únete a nuestro canal
Newsletter finanzas
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Ayer se conoció que una aeronave militar de Colombia sobrevoló la isla Santa Rosa de Yaraví, luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, denunciara una presunta invasión peruana.

TE PUEDE INTERESAR

Nuevo banco en el país: CEO de BTG Pactual Perú revela plan y reclutamiento de personal
Alza histórica del cobre se evapora en un día, ¿qué pasa en Perú y la prima?
Afiliados de AFP: ¿por qué los del fondo 3 pueden tener un plus?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.