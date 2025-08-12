El Ministerio de Relaciones Exteriores creó un grupo de trabajo sectorial encargado de la evaluación técnica de la vinculación del Perú al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

Esto, en medio de las tensiones entre el Gobierno y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la ley que otorga amnistía a policías y militares que lucharon contra el terrorismo entre 1980 y el 2000.

Según informó RPP, a través de una resolución de la Secretaría General del sector, firmada el último viernes, se conformó el “Grupo de Trabajo Sectorial para la Evaluación Técnica de la Vinculación del Perú al Sistema Interamericano de Derechos Humanos” (GTS-VPSIDH).

Este grupo de trabajo tendrá como objetivo “elaborar una propuesta normativa para la creación de una comisión multisectorial de alto nivel encargada de evaluar la participación del Perú en el SIDH”, así como brindar soporte técnico-jurídico permanente para la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores en dicho proceso.

¿QUÍENES INTEGRARÁN EL GRUPO DE TRABAJO?

Se dispuso que el grupo esté conformado por el director general de la Dirección General para Asuntos Multilaterales y Globales de la Cancillería, en calidad de presidente, y otros 6 altos funcionarios de dicho sector.

El embajador en el Servicio Diplomático de la República y jefe de la Oficina General de Apoyo a la Gestión Institucional, Eduardo Pérez del Solar Marcerano, será el representante.

Sin embargo, en el documento, al que accedió RPP, se precisa que se puede invitar a participar a sus reuniones a representantes de otros sectores del Estado peruano y otros actores con interés en la materia, cuya presencia se considere necesaria para el mejor desempeño de sus funciones.

LA INFORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SERÁ “CONFIDENCIAL”

En el artículo 9 de la resolución de la Cancillería se establece que la información que genere el grupo de trabajo tendrá carácter “confidencial”; es decir, no se podrá acceder a ella a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Además de elaborar la propuesta para conformar la comisión multisectorial de alto nivel, el grupo de trabajo también deberá brindar asesoramiento técnico permanente al ministro de Relaciones Exteriores o a sus representantes, en el marco de su participación en la comisión.

Finalmente, se estipuló que el grupo de trabajo se instalará en un plazo no mayor de 10 días hábiles.

A inicios de este mes, el ministro de Justicia, Juan Alcántara, señaló que una vez realizada la evaluación por parte de la comisión se indicará si es conveniente o no el retiro del Perú del SIDH, pero precisó que estos resultados se darán durante este Gobierno.

“Cuando tengamos el resultado de la evaluación que realice este equipo mixto, entonces ahí se dirá si es conveniente o no es conveniente. Hay que tener en cuenta que hay una serie de factores legales, convencionales, constitucionales que nos dirán”, aseveró.