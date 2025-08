La presidenta del Poder Judicial (PJ), Janet Tello, expresó su rechazo a los recientes planteamientos sobre un eventual retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Durante su discurso por el Día del Juez y la Jueza, ceremonia que contó con la presencia de la presidenta Dina Boluarte, Tello calificó como preocupantes estas posiciones provenientes de las más altas esferas del Estado.

“ Sí nos resulta preocupante escuchar posiciones de las más altas autoridades del país respecto al retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos , lo cual va en contra de una línea histórica que el Perú siempre asumió como promotor constante del derecho internacional, la seguridad colectiva y los derechos humanos en la región y en el mundo”, manifestó.

La titular del PJ recordó que el Perú tuvo un rol protagónico en la redacción de la Carta de las Naciones Unidas en 1945, y que forma parte del sistema interamericano desde que ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos en 1978.

“Dicho sea de paso, este sistema de protección de derechos humanos solo se acciona cuando cualquier persona considera que no ha encontrado justicia para la protección de sus derechos en el ámbito nacional. Por lo tanto, es supletoria a la jurisdicción nacional y solo en ese caso”, acotó.

Asimismo, explicó que solo dos países —Trinidad y Tobago, en 1998, y Venezuela, en 2012— han formalizado su retiro de la Corte IDH. En esa línea, enfatizó que no debe considerarse como injerencia los mandatos emitidos por organismos internacionales de derechos humanos.

“A pesar de las distintas opiniones, aquí en el Poder Judicial como hombres y mujeres y derechos tenemos que señalar: no debemos entender como una injerencia a la soberanía peruana los mandatos de los tribunales de derechos humanos creados por tratados consensuadamente, de los que el Perú es parte”, remarcó.

La presidenta del Poder Judicial reafirmó que no se tolerarán presiones políticas sobre esta institución, y destacó su compromiso con la independencia judicial.

“Señalamos una vez más que no aceptaremos injerencias políticas a este poder del Estado, no permitiremos que se repitan episodios trágicos que en nuestra historia republicana convirtieron a la judicatura en un instrumento al servicio de la política. Siempre, no tengan duda alguna, que pondremos a nuestra Carta Magna por encima de todo”, concluyó.

Boluarte: “La Corte IDH actúa como si el Perú fuera una colonia”

Por su parte, la presidenta de la República, Dina Boluarte, respondió a lo que considera injerencias internacionales. Desde el mismo estrado donde habló la titular del PJ, la jefa de Estado criticó abiertamente el accionar de la Corte Interamericana.

“Hoy, debemos advertir con firmeza que pretenden amenazar nuestra soberanía ciertas injerencias internacionales. Nos instan a desconocer la voluntad y la autodeterminación del Estado peruano. La Corte IDH actúa como si el Perú siguiera siendo un virreinato, una colonia de algún país o de cualquier entidad internacional ” , declaró.

La presidenta Dina Boluarte arremetió contra la Corte IDH, acusándola de actuar como si el Perú fuera “una colonia” e interferir en la soberanía nacional. Foto: Presidencia.

Boluarte acusó a la Corte IDH de intentar interferir en las decisiones soberanas del país, lo que —a su juicio— representa una presión inaceptable sobre las instituciones peruanas.

“Seamos conscientes de la gravedad de este hecho, pues se intenta subvertir a las instituciones, presionando para que jueces y juezas se enfrenten al Legislativo y al Ejecutivo. Esto es inaceptable. Por eso, no aceptaremos que se intente socavar la independencia de nuestras instituciones, del Estado con llamados a no aplicar la legislación peruana que emana de una nación libre”, afirmó.

La mandataria agregó que dichos llamados, que consideró irresponsables, provienen de entidades interesadas en socavar la democracia. También reafirmó el compromiso del Perú con los derechos humanos, aunque puso énfasis en la defensa de las fuerzas del orden.

“El Perú es y seguirá siendo un país profundamente respetuoso defensor de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. En salvaguarda de los aproximadamente 34 millones de peruanos, incluyendo obviamente a los miembros de nuestras FF.AA. y Policía Nacional y de los comités de autodefensa, quienes defendieron a la patria y derramaron su sangre... no permitiremos que instituciones internacionales ni nacionales, influidas por ideologías totalitarias y desfasadas, pretendan someter al Perú a sus designios”, sentenció.

Finalmente, hizo un llamado a preservar la independencia del Poder Judicial, libre de injerencias externas, como base para la estabilidad y el desarrollo del país.

“Fortalecer el sistema de justicia es fundamental. (...) Un Poder Judicial libre de injerencias externas es decisivo en la construcción de la confianza y estabilidad. Condiciones básicas para el desarrollo de nuestra Nación”, concluyó.