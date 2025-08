El Congreso de la República aprobó el proyecto de Resolución Legislativa que autoriza la salida del país de la presidenta de la República, Dina Boluarte, a Japón e Indonesia, con el fin de cumplir diversas actividades.

Con 63 votos a favor, 39 en contra y 2 abstenciones, se aprobó que la mandataria pueda salir del territorio nacional del 5 al 12 de agosto.

La presidenta de la República se mantendrá a cargo del despacho de la presidencia empleando tecnologías digitales, las cuales adoptan mecanismos de seguridad digital y la garantía de la seguridad de los medios a emplearse.

Viaje presidencial genera debate polarizado

Durante el debate en el pleno del Congreso, las bancadas evidenciaron una fuerte polarización. Mientras algunos parlamentarios resaltaron el carácter estratégico del viaje, otros lo calificaron de innecesario y carente de resultados concretos para el país.

Desde Fuerza Popular, el congresista Ernesto Bustamante sostuvo que la visita a Japón tiene un alto valor diplomático y protocolar. “Se trata de una audiencia con el emperador Naruhito, un honor que muy pocos mandatarios han tenido en la historia”, destacó. Añadió que también está prevista una reunión bilateral con el primer ministro japonés, en la que se abordarán temas económicos y de seguridad nacional.

Su colega de bancada, Alejandro Aguinaga, recordó que Japón ha sido un aliado clave para el Perú, al otorgar cooperación internacional no reembolsable por US$ 250 millones y apoyar el ingreso del país al foro APEC en 1997. “Tengamos una visión de país, no estemos sumidos en fobias ni adversidades”, exhortó.

Aguinaga recordó que Japón fue clave para el ingreso del Perú a APEC y llamó a dejar de lado las “fobias” en el debate político. Foto: Congreso.

En esa misma línea, el acciopopulista Wilson Soto expresó que el viaje permitirá responder a una invitación oficial de Japón y fortalecer los vínculos bilaterales. “El itinerario está repleto de actividades que serán un impulso a la economía nacional”, señaló.

En contraste, desde la bancada Socialista, el congresista Jaime Quito criticó que se haya autorizado a Boluarte a salir del país en diez ocasiones previas sin resultados tangibles. “¿Qué nos ha traído? ¿Un turista más, intercambio comercial, la balanza comercial ha mejorado?”, cuestionó. Para Quito, el Ejecutivo ha convertido a Palacio en “una agencia de viajes”.

El también socialista Alex Flores fue más enfático: “Es lamentable que el primer tema que debatamos sea sobre el capricho y viajes de una presidenta que no representa a los peruanos”. Consideró que ninguno de sus viajes ha derivado en beneficios concretos y calificó de “vergonzoso” que se apruebe esta nueva salida.

Desde el Bloque Democrático Popular, Sigrid Bazán expresó escepticismo ante quienes creen que la jefa de Estado saldrá a trabajar. “¿Cuál es el balance que ha traído para 28 de julio de otro año más fallido de gestión? (…) ¿Trabajo? Absolutamente ninguno”, declaró.

Sigrid Bazán cuestionó la utilidad del viaje y afirmó que la presidenta no ha mostrado resultados de gestión ni en el ámbito internacional. Foto: Congreso.

El congresista Javier Padilla, de Honor y Democracia, pidió no reducir la discusión a la idea de que se trata de un paseo. “Se cumple una agenda muy detallada y no da tiempo para ello”, afirmó.

Finalmente, Alejandro Muñante (Renovación Popular) reconoció la relevancia de las relaciones exteriores, pero puso en duda la utilidad de los viajes ya realizados por Boluarte. “Le recomendaría a la presidenta que se ocupe de firmar la denuncia al Pacto de San José de Costa Rica, si realmente está preocupada por la soberanía del país. Eso sería mucho más provechoso que los viajes que bien podría hacer su canciller”, concluyó.

Cancillería defiende agenda económica del viaje presidencial

El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, afirmó temprano que el viaje de la presidenta Dina Boluarte a Japón e Indonesia tendrá una agenda centrada en el ámbito económico, con el objetivo principal de abrir nuevos mercados para las exportaciones peruanas.

El canciller Elmer Schialer sostuvo que el viaje presidencial a Asia buscará consolidar acuerdos comerciales clave como el CEPA con Indonesia. (Foto: PCM)

“ Abrirá nuevas oportunidades comerciales con una de las economías más grandes del sudeste asiático. Es un paso clave para diversificar nuestros mercados de exportación ” , señaló el canciller tras destacar que uno de los eventos más importantes durante la gira será la firma del Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA) con Indonesia, país que cuenta con más de 238 millones de habitantes.