Tras la difusión de un reportaje de Cuarto Poder, respecto a la contratación de cinco allegadas al presidente José Jerí que lo visitaron en su despacho, la Presidencia de la República dijo respetar la libertad de expresión, aunque rechazó el “mal uso de información, dándole un sentido malintencionado” y anunció que se “están evaluando acciones legales en aras del respeto a la institucionalidad del despacho presidencial” .

No obstante, poco después corrigió el comunicado y a través de su cuenta oficial de X y el portal oficial de la Presidencia, difundió un segundo texto, en el que había retirado dicho punto.

Presidencia inició su comunicado indicando que “se habla de mujeres jóvenes y profesionales que, por el hecho de haber ingresado a trabajar a Palacio de Gobierno, se les tilda de una manera denigrante, atentando con ello a la dignidad de cada una”.

De igual forma, manifestó que “se pretende informar, de manera tendenciosa”, el horario de ingreso y salida de las jóvenes profesionales, insinuando que han pasado horas con el presidente Jerí, “afirmación que no se ajusta a la verdad, ya que existe un tiempo de espera muy prolongado para ser atendido”, esto producto de las múltiples actividades que se realizan en Palacio de Gobierno.

“No se puede cosificar ni vulnerar los derechos al buen nombre, a la dignidad y al trabajo por el simple hecho de ser mujer y ser joven”, añadió.

Finalmente, ante los cuestionamientos acerca de las jóvenes mencionadas en el reportaje, afirmó que cada una de ellas ha sido contratada siguiéndose el procedimiento legal correspondiente y cumpliendo con los requisitos solicitados, por lo que descartaron tajantemente “que haya existido cualquier irregularidad en su contratación”.

¿Qué fue lo que reportó Cuarto Poder?

Un total de 5 jóvenes, mujeres entre 22 y 38 años, quienes se reunieron con el presidente José Jerí y, días después, consiguieron contratos en el Estadomediante órdenes de servicio o como locadoras, tanto en el Despacho Presidencial como en otras entidades del Ejecutivo.

Según reveló el dominical Cuarto Poder, estas reuniones con el presidente no se realizaron a través de los canales institucionales, como recursos humanos o áreas de selección, sino que fueron encuentros directos en el despacho presidencial.

Las jóvenes identificadas fueron Guadalupe Vela, Cristina Beraún, Violeta Beas, Alicia Camargo y Fiorella Melgarejo.

¿Qué cargos desempeñaron?

En el caso de Guadalupe Vela, se evidenció su cercanía con Jerí debido a que el día de la juramentación del presidente estuvo sentada junto a la madre del mandatario, en el palco reservado a los familiares.

El 1 de noviembre de 2025, día feriado, Guadalupe Vela ingresó a Palacio de Gobierno a las 6:48 p. m. y se reúne con el presidente hasta cerca de la medianoche.

Veinte días después, recibió una orden de servicio en EsSalud por el servicio especializado en seguridad y salud en el trabajo. Días más tarde, obtuvo un segundo contrato con el Estado como locadora FAG en el despacho ministerial del Ministerio del Ambiente, sin haber concluido aún el primer servicio.

Tras ser abordada por un reportero del dominical, Guadalupe admitió que se reunió con Jerí, pero dijo que fue por temas personales.

Por otro lado, Cristina Beraún, entró también el 1 de noviembre a Palacio de Gobierno. Tras esa visita, obtuvo una orden de servicio en el propio despacho del presidente, emitida el 20 de noviembre, para el servicio de “análisis de acciones de comunicación interna”.

En el caso de Violeta Beas, de 38 años, también llegó el 1 de noviembre al despacho presidencial. Al mes siguiente, fue designada jefa de la Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju), entidad dependiente del Ministerio de Educación.

El dominical intentó comunicarse con ella vía telefónica, pero Beas cortó la llamada diciendo que estaba en reunión y que devolvería la comunicación.

En otro momento, se menciona a Fiorella Melgarejo, quien también visitó el despacho de Jeri el 20 de octubre. Sus visitas a Palacio se repiten el 24 y 28 de octubre. Días después, obtuvo una orden de servicio para el despacho presidencial.

Tras ser consultada por el dominical ella respondió que empezó a trabajar en octubre y se negó a dar más detalles.

Finalmente, se menciona el caso de Alicia Camargo, quien fue conocida por haber acompañado a José Jerí en el encuentro que tuvo con el empresario chino Zhihua Yang en la tienda Market Capón, en el jirón Paruro.

Camargo visitó el despacho presidencial el 14 de octubre de 2025. Tres días después, el 17 de octubre, fue contratada en el mismo despacho presidencial como locadora FAG en la Secretaría General de Palacio de Gobierno.

Tras la difusión del reportaje, la Presidencia de la República emitió un comunicado en respuesta a lo revelado.

Según el pronunciamiento, Cristina Beraún, Alicia Camargo y Fiorella Melgarejo, fueron contratadas siguiendo lo establecido en la normativa vigente, las cuales cuentan con la experiencia para el desarrollo de sus funciones.

En el caso de Guadalupe Vela y Violeta Beas, fueron registradas en el aplicativo correspondiente, detallando lo exigido por ley.