El candidato presidencial de Alianza para el Progreso sostuvo que apoyará “lo que la gente está exigiendo”. Foto: gob.pe
Redacción Gestión
aseguró que la vacancia del mandatario José Jerí es una decisión que ya “está tomada” y que su bancada tendrá que “respetar” su posición como fundador del partido.

Señaló a Panorama que la bancada de APP sí firmará el pedido a favor de la vancancia del mandatario. Sostuvo que apoyará “lo que la gente está exigiendo”.

Días atrás Acuña Peralta afirmó que el mandatario José Jerí no le hizo caso al pedido de su agrupación política para que renuncie al cargo, luego de revelarse las reuniones no registradas con empresarios chinos.

Pensiones y sueldo mínimo

De otro lado, Acuña subrayó que entre sus principales propuestas figura un incremento progresivo de pensiones. “Los jubilados y cesantes no van a ganar menos que el sueldo mínimo”, señaló.

Sin embargo, cuando se le preguntó cuánto es el sueldo mínimo actual, no pudo precisarlo.“Ahorita son 1,200 o 1,300 soles”.

Al ser corregido —el sueldo mínimo es 1,130 soles—, respondió con humor:“Seguro ya es meme porque me equivoco en un número. Lo cierto es que el sueldo mínimo no será menos de 2 mil soles”.

