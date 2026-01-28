El candidato a la presidencia de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, recordó que su partido fue el primero en emitir un comunicado pidiendo la renuncia del presidente José Jerí tras la difusión de un video ingresando a un chifa donde sostuvo un encuentro con el empresario Zhihua Yang.

“(Alianza para el Progreso) fue el primer partido que sacó su comunicado, cuando se le vio encapuchado dije que renuncie. Tengo mala suerte, no me ha hecho caso”, expresó.

Consultado sobre las mociones de vacancia en el Congreso, las cuales no han contado con el apoyo de los miembros de la bancada de APP, Acuña afirmó que su bancada tiene libertad de decisión, conforme a la Constitución.

“Los congresistas de acuerdo a la Constitución tienen libertad de decidir, no hay mandato imperativo. En la posición de APP con su comunicado, dije que renuncie. No me ha hecho caso. Se quedó solamente el comunicado, fue mi posición”, anotó.

Responde críticas sobre seguridad en La Libertad

Frente a los cuestionamientos sobre la violencia en La Libertad durante su gestión como gobernador regional, Acuña señaló que su responsabilidad fue brindar logística a la Policía Nacional, no diseñar políticas de seguridad, informó Canal N.

Aseguró haber invertido más de S/ 120 millones en patrulleros, motocicletas, drones, chalecos y laboratorios de criminalística.

“Yo fui el gobernador que más invirtió en seguridad. Ahora depende del Ministerio del Interior y de la Policía”, sostuvo. También respondió a las críticas por sus viajes afirmando que cumplió con su rol como autoridad regional.

Candidato a la presidencia de Alianza para el Progreso dijo que tiene “mala suerte” y Jerí “no le ha hecho caso”. (Foto: Andina)

Propone plan urgente con 5 mil licenciados y más inversión

De ser electo presidente, Acuña dijo que incorporará de inmediato a 5 mil licenciados de las Fuerzas Armadas entre agosto y diciembre de este año, enfocados en tareas de inteligencia para combatir el crimen organizado.

Afirmó que su prioridad será una inversión urgente y continua en seguridad ciudadana, y prometió mejorar las condiciones de las comisarías, actualmente “abandonadas” según sus palabras. Además, señaló que APP presentará un plan integral que involucre también al Poder Judicial y la Fiscalía.