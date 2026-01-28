Renovación Popular propone permitir el uso de temas religiosos en procesos electorales. (Foto: InfoCatolica.com)
Renovación Popular propone permitir el uso de temas religiosos en procesos electorales. (Foto: InfoCatolica.com)
La bancada de Renovación Popular presentó un proyecto de ley con el cual se busca modificar la Ley Orgánica de Elecciones para permitir

La iniciativa legislativa, propuesta por la congresista Norma Yarrow y otros miembros de bancada, plantea cambiar el artículo 188 de la Ley 26859, que actualmente prohíbe de forma expresa cualquier referencia religiosa en la propaganda electoral

Cabe precisar que esta norma ha sido usada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para fiscalizar y sancionar estos hechos en anteriores oportunidades.

El artículo 188 de la mencionada y también prohíbe a los electores usar banderas, divisas u otros distintivos desde el día anterior hasta el día siguiente de la elección.

Con la modificación propuesta, el artículo 188 solo prohibiría que los electores usen banderas, divisas u otros distintivos desde el día anterior al de la elección hasta un día después, eliminando toda referencia a temas religiosos.

