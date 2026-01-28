La bancada de Renovación Popular presentó un proyecto de ley con el cual se busca modificar la Ley Orgánica de Elecciones para permitir el uso de temas religiosos en la propaganda política, hoy prohibidos en los procesos electorales.

La iniciativa legislativa, propuesta por la congresista Norma Yarrow y otros miembros de bancada, plantea cambiar el artículo 188 de la Ley 26859, que actualmente prohíbe de forma expresa cualquier referencia religiosa en la propaganda electoral

Cabe precisar que esta norma ha sido usada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para fiscalizar y sancionar estos hechos en anteriores oportunidades.

El artículo 188 de la mencionada norma establece que está prohibido el uso o invocación de temas religiosos en la propaganda política y también prohíbe a los electores usar banderas, divisas u otros distintivos desde el día anterior hasta el día siguiente de la elección.

LEA TAMBIÉN: Rafael López Aliaga denuncia amenazas de muerte durante mitin

Con la modificación propuesta, el artículo 188 solo prohibiría que los electores usen banderas, divisas u otros distintivos desde el día anterior al de la elección hasta un día después, eliminando toda referencia a temas religiosos.