“Prometan solo aquello que puedan cumplir", dijo Keiko Fujimori a sus partidarios. Foto: Fuerza Popular
Keiko Fujimori oficializó la lista de 30 candidatos al Senado de la agrupación Fuerza Popular

Para su cuarta candidatura presidencial —en la que arrastra tres derrotas consecutivas— encabeza la lista al Senado, Miguel Torres, con el número 1. El exlegislador también integra la plancha presidencial como segundo vicepresidente.

Siguen en la lista Martha Chávez, con el número 2, y Fernando Rospigliosi, con el 3. Con el número 4 está Patricia Juárez y con el 5, Cesar Astudillo Salcedo, expresidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Entre las figuras de la lista de Fuerza Popular, se encuentran también Martha Moyano, Carlos Tubino y el exministro de Economía José Arista —encargado del MEF en buena parte del gobierno de Dina Boluarte—. Arista postula por la región Amazonas.

fueron elegidos tomando en cuenta su experiencia en el sector público, asi como de amplia trayectoria.

“Prometan solo aquello que puedan cumplir porque si algo me han dicho los ciudadanos, es que están cansados de los políticos mentirosos, expresó Fujimori Higuchi en el lanzamiento de su lista de aspirantes al Senado.

Puedes conocer sobre los aspirantes a cualquier cargo político en estas elecciones generales en - JNE.

