El canciller Hugo de Zela aseguró que se darán todas las facilidades para que los peruanos que se encuentran en el exterior acudan a votar en las elecciones del 12 de abril y se garantizará que su voto sea respetado.

Para ello, dijo que la Cancillería, a través de su red de consulados, se están organizando para alquilar los locales cercanos a las zonas donde viven los peruanos, a fin de que se acerquen a votar con mayor facilidad.

“Esto es una tarea de carácter logístico bastante importante, porque no es solo alquilar el local, hay que acondicionarlo, hay que pedir ayuda de voluntarios, hay que sacar los permisos policiales, sanitarios, etcétera y hay que fundir cuáles son los locales para que nuestros compatriotas puedan acercarse” indicó en TV Perú.

Precisó que una vez que se defina el local de votación, se pedirá protección policial y solamente se permitirá el ingreso de aquellas personas que tienen DNI y van a votar.

“En principio no debería producirse problemas de acceso de personas que no van a ejercer su voto, pero como digo, estamos coordinando con las autoridades norteamericanas, porque hay que reconocer que hoy en día hay una nueva realidad en Estados Unidos”, aseveró.

De Zela dijo que la otra tarea central de la Cancillería en las elecciones será garantizar que el voto de los peruanos en el exterior sea respetado.

“Conforme a la legislación electoral, nuestros funcionarios consulares van a viajar desde donde estén al Perú para traer las actas y los votos físicamente. Es todo una operación bastante compleja de organizar, pero la Cancillería cumplirá con su deber para garantizar que esos votos lleguen a las instituciones electorales y sean tomados en cuenta”, afirmó.

El canciller, asimismo, sostuvo que se ha hecho una invitación a varias instituciones para que participen como observadores de las elecciones generales del 12 de abril, entre ellas a la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, el Centro Carter, entre otros.

Con ese propósito anunció que la próxima semana llegará a Lima el secretario general del OEA a fin de suscribir el acuerdo de sede para la observación electoral pueda desplegarse por todo el país.