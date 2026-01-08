La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó que el próximo sábado 17 de enero vence el plazo para solicitar la inscripción de alianzas electorales ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, en el marco de las elecciones primarias de las elecciones regionales y municipales 2026.

De acuerdo con la entidad electoral, las organizaciones políticas que decidan participar en alianza deben presentar su solicitud hasta esa fecha, conforme al cronograma vigente para los comicios subnacionales del 2026.

Como se sabe, el Gobierno oficializó la convocatoria de las elecciones regionales y municipales para el domingo 4 de octubre del 2026, proceso en el que se elegirá a gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, así como a alcaldes y regidores.

Hitos ya cumplidos del cronograma

- 7 de enero: fecha límite para solicitar la inscripción de la modificación de la normativa interna de la organización política ante el ROP.

- 7 de enero: venció el plazo para afiliarse a un partido político y participar como candidato en las elecciones del 4 de octubre.

El Gobierno ya oficializó la convocatoria de las elecciones regionales y municipales para el domingo 4 de octubre del 2026. Foto: ONPE.

- 7 de enero: cierre para que las organizaciones políticas entreguen sus padrones incrementales de afiliados.

De esta manera, continúa avanzando el cronograma electoral establecido para las ERM 2026, programadas para el 4 de octubre.