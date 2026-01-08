Francis Allison terminó su afiliación al partido Alianza para el Progreso el pasado 3 de enero de este año. (Foto: Andina)
Francis Allison terminó su afiliación al partido Alianza para el Progreso el pasado 3 de enero de este año. (Foto: Andina)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, formalizó su inscripción al partido político Avanza País el miércoles 7 de enero. La ficha de afiliación fue remitida a la organización durante la última jornada permitida por la normativa para ciudadanos que pretenden postular en los comicios de 2026.

en el próximo proceso electoral, que se llevara adelante en octubre.

Esta decisión fue adelantada por el propio burgomaestre en declaraciones periodísticas previas a la oficialización de su registro partidario ante las autoridades electorales, señaló Canal N.

Desvinculación de Alianza para el Progreso

EEsta organización fue la que lo llevó a la alcaldía de Magdalena del Mar tras los resultados obtenidos en las elecciones del 2022.

Tras concluir este vínculo, el alcalde quedó habilitado legalmente para inscribirse en una nueva plataforma política sin incurrir en doble militancia.

Francis Allison terminó su afiliación al partido Alianza para el Progreso el pasado 3 de enero de este año. Foto: Difusión/ M de Magdalena.

Convocatoria oficial a las elecciones 2026

El Poder Ejecutivo formalizó la convocatoria a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 mediante una norma publicada este miércoles 7 de enero. El decreto marca el inicio del proceso que culminará con el sufragio de la ciudadanía en todo el territorio nacional el 7 de octubre.

La publicación de esta convocatoria coincidió con el cierre del padrón de afiliados para los candidatos que deseen participar en las elecciones primarias. Con este hito, se definen los plazos para que las agrupaciones políticas organicen sus cuadros técnicos y definan sus estrategias de campaña para Lima y regiones.

