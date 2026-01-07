La congresista Ana Zegarra fue excluida de la lista de candidatos a diputados del partido Somos Perú, de cara a las Elecciones 2026, luego que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Maynas declarara fundada la tacha interpuesta por la ciudadana Leydi Margarita Iriarte Salas.

La resolución N° 000034-2026-2026-JEE-MAYN/JNE advierte que la parlamentaria registra una sentencia condenatoria vigente por el delito contra la Administración Pública, en la modalidad de falsa declaración en procedimiento administrativo.

Por el caso en mención, el Poder Judicial le impuso un año y cuatro meses de pena privativa de libertad suspendida, además de fijar una reparación civil de S/800.00 a favor del Estado.

El organismo electoral determinó que los hechos se subsumen en el impedimento previsto en el artículo 34-A de la Constitución Política, el cual prohíbe la postulación de personas con sentencia condenatoria en primera instancia por delito doloso.

La decisión se tomó tras declarar fundada una tacha interpuesta por una ciudadana. (Foto: Congreso)

De acuerdo con el expediente, la sentencia contra la congresista fue emitida originalmente por el Juzgado Penal Unipersonal de Alto Amazonas en junio de 2023 y confirmada en segunda instancia por la Sala Mixta Permanente de la misma jurisdicción, en junio de 2025.

De esta manera, el fallo judicial determinó que Zegarra omitió declarar de forma consciente una sentencia previa en su hoja de vida durante un proceso electoral anterior.

Durante el proceso, la defensa de la organización política sostuvo que la condena carecía de firmeza debido a que existe un recurso de queja pendiente ante la Corte Suprema. Sin embargo, el JEE de Maynas indicó que la interposición de dicho recurso no suspende la eficacia de la resolución denegatoria ni el impedimento constitucional para postular que recae sobre los condenados.

Cabe mencionar que Ana Zegarra, actual vocera titular de su bancada, podrá apelar esta resolución ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).