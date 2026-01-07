El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) cuestionó la asignación de un bono extraordinario de cinco unidades impositivas tributarias (UIT) a los trabajadores del Congreso de la República y afirmó que este incremento deberá ser revisado por el próximo Parlamento. Según explicó, anteriormente este beneficio era de dos UIT y formaba parte de un convenio colectivo con el sindicato de trabajadores.

Muñante recordó que su bancada emitió un comunicado rechazando la medida y remarcó que fue la única agrupación parlamentaria en pronunciarse públicamente sobre el tema. “Es un comunicado de los congresistas de la bancada, que no vincula necesariamente a los trabajadores”, señaló a Cuentas Claras, de Canal N, precisando que no pueden imponer ni retirar un beneficio que surge de un convenio colectivo . No obstante, insistió en que el aumento del bono de dos a cinco UIT carece de criterios conocidos.

El legislador indicó que no han tenido acceso a la resolución ni al acuerdo que sustenta el incremento. “No sabemos cuáles han sido los criterios. La resolución, el acuerdo, no lo tenemos”, dijo, y cuestionó que la administración del Congreso no haya informado oportunamente sobre esta decisión. En ese contexto, sostuvo que se trata de un asunto que “evidentemente, el próximo Congreso va a tener que revisar” .

Respecto al impacto presupuestal, Muñante aclaró que el bono se financia con el propio presupuesto del Parlamento y no con recursos adicionales. Sin embargo, advirtió que el problema no es el tope presupuestal, sino el nivel de gasto. “Hay un tope que el Congreso tiene, que es el 0.6%. Sobre ese presupuesto es que se hacen estas designaciones”, explicó. Añadió que existen necesidades internas no atendidas, como la falta de espacios adecuados para trabajadores tras declararse inhabitable parte del Palacio Legislativo.

Muñante también precisó que el bono extraordinario y la asignación por escolaridad son solo para trabajadores y no alcanzan a los congresistas. “Nosotros no tenemos escolaridad ni vacaciones”, afirmó. Sobre la escolaridad, reconoció que es otro aspecto que debería revisarse, ya que se otorga incluso a quienes no tienen hijos , y reiteró que estas decisiones no pasan por el Pleno, sino por la Mesa Directiva y la administración del Congreso.

Caso Kira Alcarraz y Comisión de Ética

Sobre la denuncia que involucra a la congresista Kira Alcarraz, Muñante señaló que se trata de una acusación formal que aún debe esclarecerse, pero remarcó que los parlamentarios, como cualquier ciudadano, están obligados a cumplir la ley y acatar las disposiciones de las autoridades locales. En ese sentido, consideró que, de confirmarse los hechos, se estaría ante un desacato que debe ser sancionado.

El legislador sostuvo que, si se comprueba la agresión a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, corresponde una sanción “ejemplar”, que implique el cumplimiento efectivo de una suspensión. También llamó la atención sobre el funcionamiento de la Comisión de Ética, al advertir que en muchos casos sanciones severas terminan reduciéndose a simples amonestaciones públicas.

Alejandro Muñante consideró que, de confirmarse la denuncia contra Kira Alcarraz, corresponde una sanción ejemplar. Foto: GEC.

Muñante señaló que Renovación Popular no tiene representantes en la Comisión de Ética porque, a su juicio, el mecanismo no funciona adecuadamente. Por ello, planteó alternativas como una comisión externa o, con la bicameralidad, un sistema cruzado entre senadores y diputados. Además, recordó que presentó una iniciativa para que, en casos de flagrancia, sea la Mesa Directiva la que proponga una sanción al Pleno en un plazo máximo de 15 días.

Cruce entre César Acuña y Rafael López Aliaga

En relación con las declaraciones de César Acuña contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, Muñante consideró que se trata de un escenario propio de la campaña electoral. A su juicio, Acuña busca confrontar ante la falta de crecimiento en las encuestas y los cuestionamientos que arrastra.