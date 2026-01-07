La congresista no agrupada Kira Alcarraz fue denunciada ante la Policía Nacional por agredir, presuntamente, a un trabajador del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), durante un operativo a la altura del puente Atocongo, en San Juan de Miraflores (SJM).

Los hechos habrían ocurrido el lunes, durante un operativo que buscaba identificar unidades con deudas en estado coactivo. La parlamentaria se encontraba a bordo de un vehículo de su propiedad, en calidad de acompañante, el cual tenía “orden de captura” por presentar “deuda por infracción de tránsito” , por lo que fue intervenido por un agente del SAT.

Según un comunicado del SAT, en el momento de la intervención la congresista descendió de su vehículo e intentó disuadir el internamiento de la unidad, “pero al no lograrlo, abofeteó y arrebató el celular” al fiscalizador, cuya identificación se decidió mantener en reserva.

La denuncia, difundida por el noticiero 24 horas, indica además que la parlamentaria habría llamado a un comandante de la Policía solicitando que la ayude y habría amenazado al agente del SAT indicándole que hasta ese momento iba a trabajar en la entidad adscrita a la Municipalidad de Lima.

“Cabe precisar que el vehículo fue trasladado al depósito conforme al procedimiento administrativo, Posteriormente, fue liberado tras acogerse a un fraccionamiento de deuda”, se lee en el comunicado.

“Desde el SAT de Lima, rechazamos tajantemente la agresión en contra de nuestro colaborador, más aun cuando proviene de una autoridad, cuyo comportamiento debe ser siempre ejemplar y acorde con los principios de respeto y legalidad”, concluye.

Rospigliosi pide a Ética asumir su caso

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, manifestó que ha pedido al titular de la Comisión de Ética asumir el caso de la congresista Kira Alcarraz, denunciada por agresión a un trabajador del SAT.

“¡Inaceptable! He hablado con el presidente de la Comisión de Ética del Congreso para que asuman el caso. Por un asunto anterior -agresión a periodista- se votó una sanción, pero plantearon reconsideración. Hay complicidades inadmisibles”, escribió Rospigliosi en su cuenta de X, antes Twitter.

Fernando Rospigliosi pidió al titular de la Comisión de Ética del Parlamento asumir el caso de la congresista Kira Alcarraz. Foto: GEC / Mario Zapata

El presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara, informó que denunciarán a la legisladora, en dicho grupo de trabajo.

“Ningún parlamentario está por encima de la ley”, escribió en su redes sociales, y confirmó que promoverá la acción conforme al artículo 11 del Código de Ética Parlamentaria.