El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima inició una campaña dirigida a promover el pago puntual de la cuarta y última cuota del impuesto vehicular 2025, cuyo plazo vence el 28 de noviembre.

El SAT recordó que el impuesto vehicular debe ser cancelado por los propietarios de vehículos nuevos durante tres años consecutivos, a partir del año siguiente al registro de la unidad en la Sunarp. Los montos pendientes pueden consultarse en www.sat.gob.pe o en los cuadernillos tributarios distribuidos a inicios de año.

Los contribuyentes que cumplan con esta obligación participarán en un sorteo organizado por la entidad.

Pilar Caballero, gerente general del SAT, explicó que esta campaña busca fortalecer la responsabilidad tributaria en la capital.

“Promover el pago puntual y voluntario evita que los contribuyentes enfrenten medidas de cobranza coactiva por incumplimientos”, señaló.

El SAT destacó que el pago puede realizarse rápidamente a través de Yape, ingresando a “Yapear servicios”, buscando al SAT, digitando la placa y completando la operación en pocos minutos. También están habilitados Plin y las plataformas digitales de los bancos BCP, BBVA, BanBif, Scotiabank e Interbank.

Declaración Jurada Vehicular

El SAT también recordó que los ciudadanos que adquirieron un vehículo nuevo en 2025 deben presentar una declaración jurada vehicular hasta el 27 de febrero de 2026, trámite disponible en la Agencia Virtual SAT o en sus oficinas.