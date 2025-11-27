El SAT recordó que el impuesto vehicular debe ser cancelado por los propietarios de vehículos nuevos durante tres años consecutivos. | Foto: Freepik
El SAT recordó que el impuesto vehicular debe ser cancelado por los propietarios de vehículos nuevos durante tres años consecutivos. | Foto: Freepik
Únete a nuestro canal
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El de Lima inició una campaña dirigida a promover el pago puntual de la cuarta y última cuota del , cuyo plazo vence el 28 de noviembre.

El SAT recordó que el impuesto vehicular debe ser cancelado por los propietarios de vehículos nuevos durante tres años consecutivos, a partir del año siguiente al registro de la unidad en la Sunarp. Los montos pendientes pueden consultarse en o en los cuadernillos tributarios distribuidos a inicios de año.

LEA TAMBIÉN: Más de 100,000 motociclistas fueron multados: las infracciones más frecuentes

Los contribuyentes que cumplan con esta obligación participarán en un sorteo organizado por la entidad.

, explicó que esta campaña busca fortalecer la responsabilidad tributaria en la capital.

“Promover el pago puntual y voluntario evita que los contribuyentes enfrenten medidas de cobranza coactiva por incumplimientos”, señaló.

El destacó que el pago puede realizarse rápidamente a través de Yape, ingresando a “Yapear servicios”, buscando al SAT, digitando la placa y completando la operación en pocos minutos. También están habilitados Plin y las plataformas digitales de los bancos BCP, BBVA, BanBif, Scotiabank e Interbank.

LEA TAMBIÉN: ¿Tu vehículo podría ser embargado?: revisa si tienes orden de captura

Declaración Jurada Vehicular

El SAT también recordó que los ciudadanos que adquirieron un vehículo nuevo en 2025 deben presentar una declaración jurada vehicular hasta el 27 de febrero de 2026, trámite disponible en la o en sus oficinas.

TE PUEDE INTERESAR

Trujillo: SAT rematará más de 100 inmuebles por deudas en diciembre: ¿Cómo participar?
SAT Lima ofrece hasta 90% de descuento en multas administrativas: ¿En qué casos?
SAT: contribuyentes que paguen tributos hasta el 29 de agosto podrán acceder a premios

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.