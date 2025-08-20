Con la finalidad de incentivar el pago oportuno de los tributos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima sorteará más de 31 premios entre los contribuyentes que cancelen hasta el 29 de agosto la tercera cuota del impuesto vehicular, predial y arbitrios municipales correspondientes al Cercado de Lima.

Gracias a un convenio con Banco Falabella, los ciudadanos puntuales participarán en el sorteo de los siguientes premios, dependiendo del concepto que cancelen:

Dos gift cards por el monto de S/ 5,000 y diez de S/ 1,000, entre los contribuyentes que pagaron el impuesto al patrimonio vehicular.

al patrimonio vehicular. Doce gift cards de S/ 500 y seis de S/ 1,000, dirigido a los vecinos del Cercado de Lima que cancelaron el impuesto predial y arbitrios.

Asimismo, podrán participar en el sorteo de una gift card de S/500 si se registran o ya se encuentran registrados en la Agencia Virtual SAT y aceptan los términos y condiciones para el uso de la casilla electrónica, a través de la cual recibirán comunicaciones y notificaciones por parte de la entidad recaudadora.

Los ganadores del sorteo, que se realizará el próximo 19 de setiembre, podrán realizar sus compras en las tiendas físicas y web de Falabella, hipermercados Tottus, Precio Uno y tiendas de mejoramiento del hogar Sodimac y Maestro.

Más beneficios para puntuales

También accederán a los beneficios del programa Vecino Limeño Puntual (VLP), como descuentos de hasta el 50% en establecimientos de moda, restaurantes; centros odontológicos, de belleza, educación y formación técnica, entre otros.

Canales de pago

Pueden realizar sus pagos, de manera segura y rápida, desde www.sat.gob.pe, así como las plataformas de los bancos afiliados (BCP, BBVA Continental, Banbif, Scotiabank, Interbank); Western Union, Caja Metropolitana y billeteras digitales como Yape y Plin.