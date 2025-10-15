SAT de Lima. (Foto: Difusión)
SAT de Lima. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Con el propósito de brindar facilidades que les permita a los ciudadanos cumplir con el pago de sus multas administrativas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima

Las multas administrativas son sanciones económicas impuestas por la Gerencia de Fiscalización y Control y la Gerencia de Movilidad Urbana, derivadas de la verificación de una conducta que incumple las disposiciones administrativas de la MML, tales como: abrir un local sin contar con la respectiva autorización municipal o carecer de certificado vigente expedido por Defensa Civil, entre otros.

Este beneficio fue aprobada a través la de la Municipalidad de Lima, y establece rebajas según el año de la imposición de la infracción y el canal de pago que elija el ciudadano:

LEA TAMBIÉN: Sat multará a vehículos que no respeten las movilidades escolares ¿Cuánto será la sanción?

2020 y años anteriores

Desde el 2021 al 2022

  • 80% de rebaja para pagos en la web del SAT, Yape o bancos autorizados.
  • 75% de rebaja cancelando en las cajas del SAT.

A partir del 2023 al 31 de julio del 2025

  • 70% de descuento pagando en la web del SAT, Yape o bancos afiliados.
  • 65% de rebaja si abonas en las cajas del SAT.

"Estos descuentos tendrán una vigencia de casi dos meses, siendo la fecha de término el 28 de noviembre. Además, para acceder a los beneficios deberán realizar el pago al contado en una sola cuota y desistir de cualquier recurso administrativo, solicitudes no contenciosas o procesos judiciales“, explicó el subgerente de Gestión de Cobranza, Pedro Vera Loayza.

En otro momento, el funcionario sostuvo que son más de 68,000 multas las que estarán afectas a dichos beneficios, lo cual representa una excelente oportunidad para que los ciudadanos puedan regularizarlas y eviten acciones de cobranza coactiva.

Conoce cuánto debes

Debes ingresar a , darle clic al botón “Paga tus tributos y papeletas” y digita tu número de documento de identidad. Allí podrás ubicar el monto de la multa administrativa; recuerda que los descuentos ya estarán aplicados y podrás pagar en esa misma plataforma.

TE PUEDE INTERESAR

SAT: contribuyentes que paguen tributos hasta el 29 de agosto podrán acceder a premios
¿Tiene una papeleta?: así puedes acceder a descuentos de hasta el 83% en el SAT
SAT de Lima alerta que solo en Semana Santa se registran más de 7,000 papeletas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.