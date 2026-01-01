Diez partidos políticos recibirán –a partir de enero de 2026, en forma mensual y proporcional, hasta el 26 de julio del 2026– los últimos montos que les entregará el Estado, a través de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por haber obtenido representación en el Congreso como resultado de las elecciones generales realizadas en el año 2021.

El organismo electoral informó este jueves que el 29 de diciembre autorizó, mediante la Resolución Jefatural N.° 000201-2025, las transferencias bancarias mensuales que son parte del financiamiento público directo otorgado según lo que establece la Ley de Organizaciones Políticas (n.° 28094).Dicha ley les exige a los partidos beneficiarios que cumplan los requisitos señalados en el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, uno de los cuales es rendir cuentas del dinero recibido.

La resolución aprobada por la ONPE fija el 10 de agosto como fecha límite para que las agrupaciones políticas presenten informes, detallados y documentados, de los gastos efectuados con los recursos públicos durante el periodo que va del 1 enero al 26 de julio del 2026.

Cifras del financiamiento público directo

El total de los fondos que otorga el Estado a los partidos políticos con representación en el Congreso de la República resulta de multiplicar el número total de votos emitidos para elegir congresistas por el 0.1 % de la unidad impositiva tributaria (UIT): S/ 77´980,016.40 para el quinquenio 2021-2026.

La transferencia de los fondos se realiza a razón de un quinto por año, distribuyéndose un 40% en forma igualitaria entre todos los partidos políticos y un 60% en forma proporcional a la sumatoria de los votos obtenidos para la elección de congresistas.Lo correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 26 de julio del 2026 asciende a S/ 8´881,057.39. Los montos asignados a cada organización son los siguientes:

Partido Político Nacional Perú Libre (S/ 1´225,034.01),

Fuerza Popular (S/ 1´090,520.94),

Renovación Popular (S/ 960,389.38),

Acción Popular (S/ 940,234.41),

Alianza para el Progreso (S/ 844,388.45),

Avanza País - Partido de Integración Social (S/ 844,065.59),

Juntos por el Perú (S/ 782,782.75),

Partido Democrático Somos Perú (S/ 752,979.94),

Podemos Perú (S/ 733,685.53) y el

Partido Morado (S/ 706,976.39).

Reglas de uso

La normativa establece que hasta el 50% del financiamiento público directo recibido puede ser utilizado en gastos de funcionamiento ordinario, así como en la adquisición de inmuebles, mobiliario y otros bienes necesarios para atender actividades consustanciales al objeto de la organización política. También, en la contratación de personal y servicios diversos, que incluyen la asesoría y el patrocinio legal en beneficio del partido y sus directivos, representantes y voceros.

El dinero empleado con este fin debe ser devuelto, en caso se dicte una sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada.No menos del 50 % del financiamiento público directo recibido debe destinarse a actividades de formación, capacitación, investigación y difusión de estas, bajo criterios de igualdad, paridad y no discriminación entre hombres y mujeres.

Estas actividades pueden estar orientadas a los procesos electorales convocados e involucrar la realización de encuestas, el desarrollo de sistemas informáticos o herramientas digitales, y el procesamiento masivo de datos, así como la implementación o mantenimiento de canales o plataformas institucionales de comunicación, como publicaciones en medios físicos o digitales.