El JNE avanza con los hitos del cronograma electoral rumbo a las elecciones generales del 2026, previstas para el 12 de abril. Foto: Andina.
El Jurado Nacional de Elecciones - JNE oficializó los resultados de las elecciones primarias celebradas en los partidos políticos para definir a las fórmulas presidenciales que participarán en los comicios generales del 2026.

Según el JNE, se han recogido los datos de las elecciones celebradas el 30 de noviembre y el 7 de diciembre, sustentadas por la ONPE.

De las 39 organizaciones políticas que realizaron elecciones primarias, en 38 se superó el umbral para presentar fórmulas y listas de candidatos.

Vale acotar que los partidos tienen hasta el 23 de diciembre para registrar ante el JNE a los invitados (es decir, no militantes) para sus listas.

Candidatos presidenciales para las elecciones generales del 2026

Ahora Nación

  • Presidencia: Alfonso López Chau
  • Primera vicepresidencia: Luis Alberto Villanueva
  • Segunda vicepresidencia: Ruth Buendía

Alianza Electoral Venceremos

  • Presidencia: Ronald Atencio
  • Primera vicepresidencia: Elena Rivera
  • Segunda vicepresidencia: Alberto Quintanilla

Alianza para el Progreso

  • Presidencia: César Acuña
  • Primera vicepresidencia: Alejandro Soto
  • Segunda vicepresidencia: Jessica Tumi

Avanza País - Partido de Integración Social

  • Presidencia: José Williams
  • Primera vicepresidencia: Fernán Altuve-Febres
  • Segunda vicepresidencia: Karol Paredes
El jefe de la ONPE mostrando las cédulas electorales para los comicios del 2026. Foto: GEC.
Fe en el Perú

  • Presidencia: Álvaro Paz de la Barra
  • Primera vicepresidencia: Yessika Arteaga
  • Segunda vicepresidencia: Belén Palacios

Fuerza Popular

  • Presidencia: Keiko Fujimori
  • Primera vicepresidencia: Luis Galarreta
  • Segunda vicepresidencia: Miguel Torres

Fuerza y Libertad

  • Presidencia: Fiorella Molinelli
  • Primera vicepresidencia: Gilbert Violeta
  • Segunda vicepresidencia: María Pariona

Juntos por el Perú

  • Presidencia: Roberto Sánchez
  • Primera vicepresidencia: Analí Márquez
  • Segunda vicepresidencia: Brígida Curo

Libertad Popular

  • Presidencia: Rafael Belaunde
  • Primera vicepresidencia: Pedro Cateriano
  • Segunda vicepresidencia: Tania Porles

Partido Aprista Peruano

  • Presidencia: Enrique Valderrama
  • Primera vicepresidencia: María Valdivia
  • Segunda vicepresidencia: Lucio Vásquez

Partido Cívico Obras

  • Presidencia: Ricardo Belmont
  • Primera vicepresidencia: Daniel Barragán
  • Segunda vicepresidencia: Dina Hancco 

Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE - Perú

  • Presidencia: Napoleón Becerra
  • Primera vicepresidencia: Wilson Clemente
  • Segunda vicepresidencia: Nélida Cuayla

Partido del Buen Gobierno

  • Presidencia: Jorge Nieto
  • Primera vicepresidencia: Susana Matute
  • Segunda vicepresidencia: Carlos Caballero

Partido Demócrata Unido Perú

  • Presidencia: Charlie Carrasco
  • Primera vicepresidencia: María Paredes
  • Segunda vicepresidencia: Wilbert Segovia

Partido Demócrata Verde

  • Presidencia: Alex González
  • Primera vicepresidencia: Maritza Sánchez 
  • Segunda vicepresidencia: Félix Murazzo

Partido Democrático Federal

  • Presidencia: Armando Massé
  • Primera vicepresidencia: Virgilio Acuña 
  • Segunda vicepresidencia: Lydia Díaz

Partido Democrático Somos Perú

  • Presidencia: George Forsyth
  • Primera vicepresidencia: Johana Lozada 
  • Segunda vicepresidencia: Herbe Olave
JNE anuló las elecciones primarias de Acción Popular por vicios en la elección de delegados. Foto: Andina
Partido Frente de la Esperanza 2021

  • Presidencia: Fernando Olivera
  • Primera vicepresidencia: Elizabeth León 
  • Segunda vicepresidencia: Carlos Cuaresma

Partido Morado

  • Presidencia: Mesías Guevara
  • Primera vicepresidencia: Heber Cueva
  • Segunda vicepresidencia: Marisol Liñán

Partido País para Todos

  • Presidencia: Carlos Álvarez
  • Primera vicepresidencia: María Chambizea
  • Segunda vicepresidencia: Diego Guevara

Partido Patriótico del Perú

  • Presidencia: Herbert Caller
  • Primera vicepresidencia: Rossana Montes
  • Segunda vicepresidencia: Jorge Carcovich

Partido Político Cooperación Popular

  • Presidencia: Yonhy Lescano
  • Primera vicepresidencia: Vanessa Lazo
  • Segunda vicepresidencia: Carmela Salazar 

Partido Político Integridad Democrática

  • Presidencia: Wolfgang Grozo
  • Primera vicepresidencia: Cecilia Azabache 
  • Segunda vicepresidencia: Wellintong Prada

Partido Político Nacional Perú Libre

  • Presidencia: Vladimir Cerrón
  • Primera vicepresidencia: Flavio Cruz
  • Segunda vicepresidencia: Bertha Rojas

Partido Político Perú Acción

  • Presidencia: Francisco Diez Canseco
  • Primera vicepresidencia: Roberto Koster
  • Segunda vicepresidencia: Clara Quispe

Partido Político Perú Primero

  • Presidencia: Mario Vizcarra
  • Primera vicepresidencia: Carlos Illanes
  • Segunda vicepresidencia: Judith Mendoza

Partido Político PRIN

  • Presidencia: Walter Chirinos
  • Primera vicepresidencia: Julio Vega
  • Segunda vicepresidencia: Mayra Vargas

Partido SíCreo

  • Presidencia: Carlos Espá
  • Primera vicepresidencia: Alejandro Santamaría 
  • Segunda vicepresidencia: Melitza Yanzich

Perú Moderno

  • Presidencia: Carlos Jaico
  • Primera vicepresidencia: Miguel Almenara
  • Segunda vicepresidencia: Liz Quispe

Podemos Perú

  • Presidencia: José Luna
  • Primera vicepresidencia: Cecilia García
  • Segunda vicepresidencia: Raúl Noblecilla

Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso

  • Presidencia: Marisol Pérez Tello
  • Primera vicepresidencia: Raúl Molina
  • Segunda vicepresidencia: Manuel Ato

Progresemos

  • Presidencia: Paul Jaimes
  • Primera vicepresidencia: Mónica Guillén
  • Segunda vicepresidencia: Jorge Caloggero
Keiko Fujimori va por su cuarta carrera electoral: perdió las tres anteriores en segunda vuelta. Foto: redes sociales de Fuerza Popular
Renovación Popular

  • Presidencia: Rafael López Aliaga
  • Primera vicepresidencia: Norma Yarrow
  • Segunda vicepresidencia: Jhon Ramos

Salvemos al Perú

  • Presidencia: Antonio Ortiz
  • Primera vicepresidencia: Jaime Freundt
  • Segunda vicepresidencia: Giovanna Demurtas

Un Cambio Diferente

  • Presidencia: Rosario Fernández
  • Primera vicepresidencia: Arturo Fernández
  • Segunda vicepresidencia: Anita Carnero

Unidad Nacional

  • Presidencia: Roberto Chiabra
  • Primera vicepresidencia: Javier Bedoya
  • Segunda vicepresidencia: Neldy Mendoza

¿Qué pasó con Acción Popular?

El JNE declaró nulo el proceso electoral interno de Acción Popular tras detectarse vicios sustanciales en contra de los principios de la democracia interna y del debido proceso.

Se encontró una falta de coincidencia entre la relación de delegados declarados ganadores por el Comité Nacional Electoral de Acción Popular y la lista del material electoral de la ONPE en 12 circunscripciones; y se determinó que Acción Popular no participará en las elecciones generales del 2026 al no haber aspirantes electos en las primarias.

Desde el Congreso, presentará una denuncia constitucional contra el presidente del JNE, Roberto Burneo, por este “fallo arbitra”.

