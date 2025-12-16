El partido político Acción Popular formalizó ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una solicitud para que se declare la nulidad de la Resolución Nº 745-2025-JNE, la cual dejó sin efecto los resultados de sus elecciones primarias de cara a las Elecciones Generales 2026. La organización política argumenta que dicha decisión vulnera derechos constitucionales esenciales y principios como el debido procedimiento, el derecho de defensa y la debida motivación.

El documento, firmado por los representantes legales del partido, Fernando Luis Arias-Stella Castillo y Juan José Abad Cabrera, fue presentado como una medida urgente para revertir los efectos de la resolución que impide la participación de Acción Popular en los próximos comicios nacionales.

El texto solicita, además, la proclamación inmediata de los resultados de sus primarias conforme al calendario electoral.

Alegan falta de defensa y omisión de audiencia pública

En el pedido presentado, Acción Popular acusa al JNE de haber tramitado los expedientes de impugnación sin notificar a la organización y sin convocar a una audiencia pública, lo que —según sostienen— impidió el ejercicio de su derecho de defensa. Aseguran que esta omisión contradice la jurisprudencia del propio organismo electoral.

El documento argumenta que existía tiempo suficiente para cumplir con estas etapas procesales, incluyendo la posibilidad de convocar a audiencia el 13 de diciembre, sin afectar el hito de proclamación de resultados previsto para el 15 de diciembre.

Impugnaciones sin sustento numérico y fuera de plazo

El argumento central del recurso se basa en el incumplimiento del principio de legalidad. Según el reglamento del JNE, toda impugnación a los resultados de elecciones primarias debe presentar un “sustento numérico”.

Sin embargo, Acción Popular afirma que los doce expedientes acumulados se fundamentaron en hechos previos vinculados a la elección de delegados, y no al conteo de votos.

Además, señala que varios recursos fueron ingresados fuera del horario establecido por el reglamento, por lo que debieron ser rechazados por extemporáneos. El partido acusa al JNE de no aplicar adecuadamente el control de plazos procesales, informó Canal N.

Críticas a la motivación de la resolución anulada

La organización política cuestiona que solo un 9% del contenido de la Resolución Nº 745-2025-JNE esté dedicado a argumentar sobre el caso concreto. Acción Popular califica de “escuetos” los fundamentos y sostiene que el JNE fuerza la interpretación del artículo 184 de la Constitución para justificar su decisión.

El documento cita el voto en minoría de los magistrados Maisch y Oyarce, quienes consideraron que las impugnaciones eran improcedentes por no cumplir con los requisitos formales.

Afectación a más de 300 candidaturas

Acción Popular advierte que la anulación de sus elecciones internas afecta directamente a 305 candidatos previamente seleccionados, vulnerando su derecho a ser elegidos. La solicitud subraya que esta medida también restringe el derecho de la ciudadanía a contar con opciones políticas válidas en los comicios de 2026.

También se menciona que informes de la ONPE no habrían reportado irregularidades significativas en el proceso de primarias, lo cual, según el partido, refuerza su pedido de nulidad.

Juan José Abad lo anunció

Juan José Abad, secretario general de Acción Popular, anunció que solicitará la revisión de la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quién anuló las elecciones primarias del partido, lo que impide su participación en las Elecciones de 2026.

Abad indicó que su partido no fue notificado sobre ninguna impugnación al proceso interno, por lo que consideró esta decisión como “inconstitucional” y que vulnera la democracia.

“Espero que estos tres miembros (del JNE) rectifiquen su resolución, porque es un atentado contra la democracia (…) Ellos han decidido de manera inconstitucional, porque no han notificado de ninguna impugnación en ningún pedido de declarar la nulidad (…) Vamos a luchar hasta el último momento para pedir que el JNE se rectifique en este caso, no ha habido ninguna audiencia pública”, mencionó a RPP.

Abad acotó que el proceso electoral interno de Acción Popular se realizó de forma correcta y contó con el respaldo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por lo que negó que haya habido fraude.

García Belaúnde atribuyó la situación a la “ambición” de algunos miembros

El excongresista y militante de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, atribuyó la situación del partido a la “ambición” de algunos militantes, quienes, por sus malos manejos para intentar llegar a la presidencia, han terminado dejando fuera de la contienda a la organización.

Asimismo, lamentó que, por primera vez en su vida política, Acción Popular haya sido excluido de las elecciones por un hecho que calificó como “fraude”, cuando históricamente el partido había sido quien denunciaba estas prácticas.

“Lo cierto es que ha habido irregularidades, los que hemos participado sabemos que hubo irregularidades perfectamente bien, y entonces esa es una realidad. El Jurado ha actuado de oficio y son inapelables sus decisiones”, indicó a Exitosa.

LEA TAMBIÉN: Sector de Acción Popular denuncia que habría cambios en los delegados elegidos

Piden la refundación del partido

Por otro lado, García Belaunde consideró que se debe refundar Acción Popular y nombrar una comisión reorganizadora para ello.

“Se debe refundar el partido, que todos se vayan, que venga una comisión reorganizadora, que puede presidir el más antiguo de todos los acciopopulistas, el exsenador (Javier) Díaz Urihuela”, declaró a Tv Perú.

Asimismo, indicó que la comisión reorganizadora deberá llamar a elecciones y cambiar a toda la directiva del partido “porque todos tienen responsabilidades directas o indirectas”.

“Tiene que ser antes (de las elecciones municipales y regionales) porque sino la misma dirigencia que hoy día ha manejado estas fraudulentas elecciones va a hacer lo mismo y colocar a sus amigos a cambio de prebendas. Por lo tanto, esa gente debe irse en toda su casa”, puntualizó.