Un grupo de militantes de Acción Popular realizó una protesta frente a la sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para denunciar un presunto cambio en la lista de delegados elegidos el 30 de noviembre.

La manifestación fue liderada por el excongresista Ricardo Burga, quien responsabilizó a Cinthia Pajuelo, presidenta del Comité Electoral Nacional, de esta presunta negligencia.

Burga sostuvo que se habrían modificado al menos 26 delegados en distintas regiones del país, alterando la voluntad de la militancia.

“Nos hemos enterado que la presidenta, con mandato vencido del Comité Electoral Nacional de Acción Popular, ha tergiversado y ha cambiado los nombres de los delegados elegidos democráticamente a nivel nacional (…) Esto, obviamente, favorece al candidato Alfredo Barnechea y desde acá, responsabilizo directamente a la señora Cynthia Pajuelo, presidenta del Comité Electoral, como al señor Alfredo Barnechea, por la situación en que se puede encontrar mañana, más tarde a Acción Popular y nuestra participación en el proceso electoral de abril del próximo año”, declaró el excongresista a Canal N.

Según Burga, Pajuelo seguiría manejando las claves de los sistemas de la ONPE y del Jurado Nacional de Elecciones, a pesar de tener el mandato vencido, lo que habría permitido cambios en los registros sin autorización del resto del comité.

Tras este suceso, los militantes anunciaron que tomaron acciones legales, incluyendo una acción de amparo, un pedido de intervención del Ministerio Público y la impugnación del proceso ante las autoridades electorales.

Además, pidieron a la ONPE revisar los registros y adoptar medidas para garantizar la legalidad del proceso interno que definirá la candidatura presidencial del partido.

Esta situación ya fue denunciada por el precandidato presidencial por Acción Popular (AP), Julio Chávez, quien manifestó que un sector allegado a Alfredo Barnechea no habría reconocido los resultados en la elección de delegados, realizadas el pasado domingo 30 de noviembre.

“Hay cierta reticencia, por un lado, en no reconocer los resultados. Me informaron que hay la intención de un sector de querer hasta adulterar resultados para reconfigurar quiénes son los delegados electos”, afirmó en diálogo con el programa Cuentas Claras de Canal N.