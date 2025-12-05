Sector de Acción Popular denuncia que habría cambios en los delegados elegidos. Foto: Canal N
en la lista de delegados elegidos el 30 de noviembre.

La manifestación fue liderada por el excongresista Ricardo Burga, quien responsabilizó a Cinthia Pajuelo, presidenta del Comité Electoral Nacional, de esta presunta negligencia.

, alterando la voluntad de la militancia.

“Nos hemos enterado que la presidenta, con mandato vencido del Comité Electoral Nacional de Acción Popular, ha tergiversado y ha cambiado los nombres de los delegados elegidos democráticamente a nivel nacional (…) Esto, obviamente, favorece al candidato Alfredo Barnechea y desde acá, responsabilizo directamente a la señora Cynthia Pajuelo, presidenta del Comité Electoral, como al señor Alfredo Barnechea, por la situación en que se puede encontrar mañana, más tarde a Acción Popular y nuestra participación en el proceso electoral de abril del próximo año”, declaró el excongresista a Canal N.

Según Burga, Pajuelo seguiría manejando las claves de los sistemas de la ONPE y del Jurado Nacional de Elecciones, a pesar de tener el mandato vencido, lo que habría permitido cambios en los registros sin autorización del resto del comité.

Tras este suceso, y la impugnación del proceso ante las autoridades electorales.

Además, pidieron a la ONPE revisar los registros y adoptar medidas para garantizar la legalidad del proceso interno que definirá la candidatura presidencial del partido.

no habría reconocido los resultados en la elección de delegados, realizadas el pasado domingo 30 de noviembre.

“Hay cierta reticencia, por un lado, en no reconocer los resultados. Me informaron que hay la intención de un sector de querer hasta adulterar resultados para reconfigurar quiénes son los delegados electos”, afirmó en diálogo con el programa Cuentas Claras de Canal N.

El excongresista, Ricardo Burga, responsabilizó a Cinthia Pajuelo, presidenta del Comité Electoral Nacional, de esta presunta negligencia. (Foto: Difusión)
El excongresista, Ricardo Burga, responsabilizó a Cinthia Pajuelo, presidenta del Comité Electoral Nacional, de esta presunta negligencia. (Foto: Difusión)

