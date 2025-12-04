El precandidato presidencial por Acción Popular (AP), Julio Chávez, manifestó que un sector allegado a Alfredo Barnecheale no habría reconocido los resultados en la elección de delegados, realizadas el pasado domingo 30 de noviembre.

“Hay cierta reticencia, por un lado, en no reconocer los resultados. Me informaron que hay la intención de un sector de querer hasta adulterar resultados para reconfigurar quiénes son los delegados electos”, afirmó en diálogo con el programa Cuentas Claras de Canal N.

Chávez comentó que el Comité Nacional Electoral del partido ya proclamó a los ganadores y comunicó la información de la elección tanto a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

LEA TAMBIÉN: Acción Popular conforma nueva bancada y separa de sus filas a Raúl Doroteo

Cabe precisar que los afiliados de Acción Popular eligieron, el último domingo 30 de noviembre, a sus delegados, quienes deberán definir el 7 de diciembre, a los candidatos que competirán en las Elecciones Generales 2026.

Ese mismo día también se realizó una consulta universal, un proceso no vinculante, en el que el presidente del partido, Julio Chávez, recibió el respaldo mayoritario para ser el candidato de la organización a la Presidencia en las Elecciones de 2026.

LEA TAMBIÉN: Acción Popular pide a sus congresistas renunciar a la bancada para formar un nuevo grupo

“Me dicen que viene de su sector ( de Barnechea), pero yo no podría acusarlo. Por eso lo que trato de poner en alerta a los órganos electorales”, puntualizó.

“Quiero advertir al presidente del jurado (JNE), el doctor Roberto Burneo, como al jefe de la ONPE, al doctor Corvetto, que por favor sean muy sigilosos y vigilantes de quienes mañana no aparezcan. Otras personas, que supuestamente son los delegados van a votar el día domingo (07 de diciembre)”, añadió.

LEA TAMBIÉN: Acción Popular rechaza designación de Elvis Vergara como presidente de la Comisión de Ética

Precandidato por el Apra califica al actual congreso como “uno de los peores”

En tanto, Enrique Valderrama, precandidato por el Partido Aprista Peruano (Apra), calificó al actual Congreso como “terrible” y “uno de los peores” últimamente vistos.

“Yo estoy convencido de que, si hubiera habido una célula parlamentaria aprista, grande o pequeña, hubiera sido de todas maneras un muro de contención para toda la irracionalidad que hemos vivido de parte de un sector del Congreso. (…) Lo que sí creo es que es uno de los peores de los últimos, que ya es decir bastante”, indicó.