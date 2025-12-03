A pocas semanas del inicio del proceso de matrícula para el Año Escolar 2026, previsto para enero según la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), las familias ya alistan documentos obligatorios para completar el registro en colegios públicos y privados. Uno de los requisitos es contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) actualizado del menor, por lo que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) difundió una guía práctica para renovar el documento, solicitar un duplicado en caso de pérdida, consultar el estado del trámite y conocer dónde recogerlo .

Durante una reciente sesión del Acuerdo Nacional, la jefa de Reniec, Carmen Velarde, planteó que los centros educativos prioricen el DNI como documento principal para la matrícula, en lugar de la partida de nacimiento, con el fin de simplificar gestiones. Con ello, los padres deben prever el tiempo necesario para regularizar el documento de sus hijos antes del inicio del año escolar.

Renovación del DNI de menores: lo que debes hacer

Reniec detalla que la renovación del DNI se gestiona únicamente de manera presencial, debido a la necesidad de verificar la identidad del menor. Este es el paso a paso:

1. Pago del trámite

Costo: S/ 16.00 (vigente hasta el 31 de diciembre de 2025).

Código de tributo: 00647.

Canales: Yape (a través de ticket generado en la plataforma de Reniec), agentes BCP, Banco de la Nación o Pagalo.pe.

Se recomienda conservar el comprobante o captura.

2. Acudir a un centro de atención

El trámite se realiza en las oficinas de Reniec o en locales MAC, acompañado del menor.

No es posible gestionarlo virtualmente.

3. Presentar los documentos

DNI del declarante o documento que acredite vínculo con el menor.

Foto reciente del niño: tamaño pasaporte, a color, sin marco, con fondo blanco, de frente, sin lentes o retoques, sin sonreír y con las orejas descubiertas y sin alguna prenda en la cabeza.

Desde los 7 años, la fotografía se toma gratis en el local del Reniec.

Si se desea actualizar el domicilio, se debe presentar un recibo original con menos de seis meses de antigüedad.

Los cambios de estatura y grado de instrucción pueden declararse en menores.

4. Presentar comprobante de pago

5. Recojo del DNI

El padre, madre o tutor debe acudir al mismo punto donde se realizó el trámite.

Reniec recomienda iniciar el trámite con anticipación para evitar retrasos durante el proceso de matrícula. Foto: Andina.

Dónde recoger el DNI

Antes de acercarse a un punto de recojo, se debe verificar que el documento esté listo en la plataforma de consulta de Reniec.

El DNI se entrega únicamente en el local donde se inició el trámite, ya sea en una oficina de Reniec o en un MAC.

Para recoger en MAC se requiere cita telefónica previa, llamando al 1800.

Si tu hijo perdió el DNI: cómo solicitar un duplicado

Para menores de edad que extraviaron su DNI, Reniec indica que es necesario gestionar un duplicado para completar la matrícula. Este trámite se hace presencialmente en un centro de atención o MAC, con cita previa.

Los menores de 17 años deben acudir con el padre o madre declarante.

Pago del duplicado

Yape: generar ticket en la plataforma de Reniec y completar el pago desde la app.

Banco de la Nación o agentes BCP: pagar S/ 16.00 con el código 00647 vía pagalo.pe o en ventanilla.

Se debe conservar el comprobante o captura como constancia. La entrega del DNI es personal: el menor debe validar su identidad con huella digital.

El documento es indispensable para completar la matrícula durante el Año Escolar 2026.