La clave PIN es una contraseña que el ciudadano crea marcando seis dígitos en un dispositivo que se entrega en la ventanilla de una agencia del Reniec al momento de recoger el DNI. Esta clave es secreta y nadie más la sabe, ni siquiera el Reniec.

Con esta contraseña, la persona interactúa en el mundo digital, por ejemplo, para firmar digitalmente documentos privados o públicos con valor legal, como declaraciones juradas de intereses de la Contraloría General de la República.

En caso de extravío o robo del DNI electrónico, nadie podrá acceder a la firma digital ni a los certificados digitales incorporados en el chip criptográfico del documento porque solo el titular sabe la clave PIN. De esta forma, el ciudadano evita ser víctima de un fraude o suplantación de identidad.

Es importante registrar la pérdida o robo del DNI ante la Policía Nacional y luego solicitar la cancelación de los certificados digitales en el Reniec de manera virtual o presencial.

Olvido de la clave

Si el ciudadano olvidó los seis dígitos de la clave PIN puede actualizarlo por Internet de manera gratuita a través de la plataforma Ciudadano Digital. Para ello, es necesario contar con una lectora de tarjetas digitales.

Si considera ir a una agencia del Reniec debe llevar su DNI electrónico vigente.

Pasos para restablecer el PIN vía web

Para actualizar la clave PIN del DNI electrónico y colocar seis nuevos dígitos mediante la web, se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

Tener una lectora de tarjetas digitales (smartcard)

Instalar la aplicación ID Perú en el celular.

Desde una computadora o laptop ingresar a la plataforma Ciudadano Digital (ver aquí).

Seguir el paso a paso del video adjunto.

El Reniec instó a los ciudadanos a proteger sus datos personales, no brindar ni gestionar a través de terceros la recuperación de la clave PIN.