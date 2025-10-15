El presidente José Jerí anunció que se reunirá con los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) en el contexto de las elecciones del 2026.

A través de su cuenta en la red social X, el encargado de la presidencia indicó que el motivo de la reunión será para establecer las garantías necesarias en las que se realizarán los comicios del próximo año.

“Para que las elecciones del 2026 sean seguras y garanticen la libre expresión ciudadana, resulta importante dialogar con los titulares de @JNE_Peru @ONPE_oficial y @ReniecPeru”, escribió Jerí.

Para que las elecciones del 2026 sean seguras y garanticen la libre expresión ciudadana, resulta importante dialogar con los titulares de @JNE_Peru @ONPE_oficial y @ReniecPeru. Por ello, los convocó a Palacio de Gobierno este domingo a las 3pm. — José Jerí (@josejeriore) October 15, 2025

La reunión se realizará el domingo 19 de octubre a las 3 de la tarde en Palacio de Gobierno. A dicho encuentro se encuentran invitados Roberto Burneo, presidente del JNE; Piero Corvetto, jefe de la ONPE y Carmen Velarde, jefa del Reniec.

Las elecciones generales, donde se elegirá al próximo presidente de la República, miembros del Congreso y del Parlamento Andino, fueron convocadas para el 12 de abril del 2026.

Jerí indicó que una de las prioridades de su gestión es garantizar elecciones libres y transparentes para el próximo año.