José Jerí se reunirá con los titulares del JNE, ONPE y Reniec. Foto: El Comercio
en el contexto de las elecciones del 2026.

A través de su cuenta en la red social X, el encargado de la presidencia

“Para que las elecciones del 2026 sean seguras y garanticen la libre expresión ciudadana, resulta importante dialogar con los titulares de @JNE_Peru @ONPE_oficial y @ReniecPeru”, escribió Jerí.

La reunión se realizará el domingo 19 de octubre a las 3 de la tarde en Palacio de Gobierno.

Las elecciones generales, donde se elegirá al próximo presidente de la República, miembros del Congreso y del Parlamento Andino, fueron convocadas para el 12 de abril del 2026.

Jerí indicó que una de las prioridades de su gestión es garantizar elecciones libres y transparentes para el próximo año.

La reunión se realizará el domingo 19 de octubre a las 3 de la tarde en Palacio de Gobierno. Foto: Andina/ Referencial.
