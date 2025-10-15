Luis Carranza, exministro de Economía y Finanzas y director de Alpha Asesoría Estratégica, presentó un análisis en un evento de Gestión. | Fuente: Gestión / GEC
Luis Carranza, exministro de Economía y Finanzas y director de Alpha Asesoría Estratégica, presentó un análisis en un evento de Gestión.
Ricardo Guerra Vásquez
mailRicardo Guerra Vásquez

El calendario de las elecciones generales para Perú, recientemente, marcó el plazo límite para que diversos funcionarios (gobernadores regionales, ministros, entre otros) se aparten de sus cargos si tienen intenciones de postularse. Con esto, la contienda empieza a “encender motores”.

