A seis meses para las elecciones generales, la campaña electoral empieza a calentarse. Y es que el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien hoy día renunció a la alcaldía de Lima para postular a la Presidencia de la República, y el fundador de Podemos Perú, José Luna Gálvez, se enfrascaron en un duelo verbal.

La noche del último domingo, el exalcalde de Lima no solo reconoció que tiene un problema personal con Luna Gálvez, sino que lo sindicó de ser la persona que “mató” al exlíder de Solidaridad Nacional, Luis Castañeda Lossio.

LEA TAMBIÉN: Rafael López Aliaga presentó su renuncia y Renzo Reggiardo asumirá la alcaldía de Lima

“Yo tengo un tema muy personal ahí. (Luna Gálvez) dejó morir a Lucho Castañeda en la cárcel. Él lo envió ahí, lo deja morir y no lo atiende. Es un tema muy duro para mí”, dijo en el programa ‘El Valor de la Verdad’.

La respuesta del congresista no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, acusó a López Aliaga de robarle a Castañeda su partido, Solidaridad Nacional.

“Aprovechaste que (Luis Castañeda) luchaba por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos, para falsificar su firma, con la complicidad de tu socio Martín Bustamante, delincuente confeso quien recibió el dinero de OAS y Odebrecht. Ese es un hecho y está probado”, aseveró.

LEA TAMBIÉN: Rafael López Aliaga anunció que renunciará a la alcaldía de Lima para postular

“TE APROVECHASTE DE LOS VÍNCULOS Y CONTACTOS DE CASTAÑEDA”

El líder de Podemos Perú, quien es precandidato de su agrupación política, prosiguió con sus ataques contra López Aliaga y lo acusó de expulsar a los hijos de Castañeda de su propia agrupación política.

“Para ti no fue suficiente esta acción vil y repugnante, y no paraste hasta botar a los hijos de Luis Castañeda de Solidaridad Nacional, tomar el control en el partido y cambiar el nombre al de Renovación Popular. ¡Esa es la verdad que callas!", puntualizó.

Finalmente, consideró que el empresario toda la vida se habría aprovechado de los vínculos y contactos del fallecido burgomaestre, al que habría traicionado.

“Así conseguiste las concesiones de los hoteles en el Cusco (Monasterio y Palacio Nazarenas), de los trenes (Perú Rail), y de los terrenos para cementerios. Esta es la verdad: tú eras el gran lobista que se aprovechó de Castañeda Lossio”, finalizó Luna Gálvez.

LEA TAMBIÉN: Rafael López Aliaga emplaza a José Jerí a recortar gasto burocrático y priorizar obras