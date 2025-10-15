El nuevo ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció que solicitará al Congreso facultades legislativas para impulsar una reforma integral en la Policía Nacional del Perú (PNP), con el fin de remover de inmediato a los agentes que actúen al margen de la ley.

“A esos malos policías tenemos que ponerlos en el lugar que se merecen, ya no hay espacio para policías corruptos en la institución”, señaló el titular del Mininter a RPP.

Tiburcio se pronunció luego de conocerse la detención de siete civiles y nueve policías presuntamente implicados en la organización criminal ‘Los Piratas’, dedicada a delitos de sicariato, extorsión, tráfico de drogas y robo agravado.

“El actual régimen disciplinario de la Policía es blando y proteccionista. Voy a pedir facultades al Legislativo para cambiarlo. Aquí tenemos que actuar inmediatamente: policía que está al margen de la ley, policía que es expulsado”, enfatizó.

El general en retiro también adelantó que evaluará cambios en todos los niveles de la institución.

“He estado fuera tres años y cuatro meses, y ver a mi institución golpeada por estos malos policías me ha permitido decirle al presidente que asumo este cargo con el reto de luchar contra la corrupción”, indicó.

Trabajo de inteligencia y llamado al GEIN

Durante la entrevista, Tiburcio anunció que su gestión priorizará el trabajo de inteligencia para desarticular a las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y al cobro de cupos a transportistas y empresarios.

“Tengo experiencia en inteligencia e investigación. Sé cómo se mueve la Policía y el sector Interior. El Perú necesita a peruanos que se pongan la camiseta. Estamos en tiempos oscuros, pero no imposibles para poder hacer las cosas”, afirmó.

El ministro precisó que ya sostuvo una reunión con el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, y los altos mandos de la PNP para redoblar los trabajos preventivos y fortalecer las unidades de inteligencia.

“Vamos a ingresar a un espacio que necesita policías probos, intachables, que hagan el trabajo que el país requiere. También los acompañaremos con el tema logístico”, dijo.

Asimismo, el excomandante general de la PNP hizo un llamado a sus excompañeros del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) -unidad que capturó a Abimael Guzmán en 1992- para que se sumen a la lucha contra la criminalidad.

“Hago la convocatoria a todos mis hermanos del GEIN, que tienen que venir a sumar. Así como lo hicimos hace 36 años, entregamos un país en democracia, en paz y en seguridad”, expresó.

Sobre la ubicación de Vladimir Cerrón

En declaraciones a Canal N, Tiburcio también se refirió a los esfuerzos para ubicar a los prófugos de alto perfil, entre ellos el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“Las personas de alto valor que están prófugos ya tienen equipos conformados y fortalecidos. Tenemos que dar respuesta”, señaló.

El ministro Vicente Tiburcio asumió el cargo el 14 de octubre en el gabinete que lidera Ernesto Álvarez Miranda, tras la juramentación del nuevo Consejo de Ministros del gobierno de José Jerí.