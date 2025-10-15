El Poder Judicial autorizó el inicio del juicio oral contra el prófugo fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por una presunta vinculación con los remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso en la zona de los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

Según la resolución judicial, también se encuentran comprendidos los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido, así como también el no habido cabecilla terrorista Víctor Quispe Palomino y otras siete personas implicadas en el proceso.

De acuerdo con la acusación fiscal, Víctor Quispe Palomino, alias “camarada José”, habría convocado en agosto de 2017 una reunión en la zona de Vizcatán del Ene, con el objetivo de ampliar las acciones del grupo terrorista.

En esa reunión habría entregado documentos y materiales ideológicos a los entonces dirigentes Bermejo y Bellido para promover la difusión del ideario subversivo y fortalecer el Militarizado Partido Comunista del Perú.

La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Huánuco solicitó para Vladimir Cerrón una condena de 25 años de prisión e inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos, atribuyéndole los presuntos delitos de afiliación a una organización terrorista y obstrucción a la investigación del delito de terrorismo.

🚨 #FiscalíaLogra | Fiscalía logró que se dicte auto de enjuiciamiento (pase a juicio oral) para Vladimir Cerrón y los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido, por el delito de afiliación al terrorismo, para los que se solicitan penas de 25 años de prisión para el primero… pic.twitter.com/VUjvtOtQR2 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 14, 2025

Asimismo, también pidió 20 años de prisión para los congresistas Bermejo y Bellido, así como su inhabilitación para ejercer cargos públicos, por el presunto delito de afiliación a organización terrorista.

La entidad también solicitó cadena perpetua para Víctor Quispe Palomino y Florabel Vargas, alias “camarada Vilma” por el presunto delito de terrorismo.