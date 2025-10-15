PJ autorizó inicio del juicio oral contra Vladimir Cerrón por presunta afiliación terrorista. Foto: Andina.
PJ autorizó inicio del juicio oral contra Vladimir Cerrón por presunta afiliación terrorista. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Poder Judicial autorizó el inicio del juicio oral contra en la zona de los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

Según la resolución judicial, también se encuentran comprendidos los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido, así como también el no habido cabecilla terrorista Víctor Quispe Palomino y otras siete personas implicadas en el proceso.

De acuerdo con la acusación fiscal, Víctor Quispe Palomino, alias “camarada José”, habría convocado en agosto de 2017 una reunión en la zona de Vizcatán del Ene, con el objetivo de ampliar las acciones del grupo terrorista.

LEA TAMBIÉN: Poder Judicial ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

En esa reunión habría entregado documentos y materiales ideológicos a los entonces dirigentes Bermejo y Bellido para promover la difusión del ideario subversivo y fortalecer el Militarizado Partido Comunista del Perú.

La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Huánuco , atribuyéndole los presuntos delitos de afiliación a una organización terrorista y obstrucción a la investigación del delito de terrorismo.

LEA TAMBIÉN: Poder Judicial condena asesinato de jueces de paz en la libertad y cañete

Asimismo, también pidió 20 años de prisión para los congresistas Bermejo y Bellido, así como su inhabilitación para ejercer cargos públicos, por el presunto delito de afiliación a organización terrorista.

La entidad también solicitó cadena perpetua para Víctor Quispe Palomino y Florabel Vargas, alias “camarada Vilma” por el presunto delito de terrorismo.

La medida también alcanza a los congresistas Guido Bellido y Guillermo Bermejo, por el presunto delito de afiliación a organización terrorista. | Foto: Archivo / Referencial / El Comercio
La medida también alcanza a los congresistas Guido Bellido y Guillermo Bermejo, por el presunto delito de afiliación a organización terrorista. | Foto: Archivo / Referencial / El Comercio

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.