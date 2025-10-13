Janet Tello condena asesinato de jueces de paz en la libertad y cañete (Foto: Andina)
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, expresó su enérgica condena por el asesinato de dos jueces de paz ocurridos en los últimos días, en las jurisdicciones de las cortes superiores de Cañete y La Libertad, a manos de la delincuencia que azota el país.

“Con la muerte de los dos jueces de paz, todas y todos nos debemos sentir muy afectados, pero muy afectados, como en estos momentos comparto el dolor de la familia que a esta hora debe estar enterrando al juez de paz de Chicama, La Libertad”, señaló la autoridad judicial.

Sostuvo que la muerte del juez de paz de Chicama, Víctor Hugo López de la Cruz, se produjo por cumplir con la ley, y no haber cedido ante las amenazas de la expedición de certificados de posesión de terrenos que no correspondían.

Cabe indicar que, días atrás, también fue asesinado en la localidad de Quilmaná, jurisdicción de la Corte de Cañete, el juez de paz Jorge Renato Fernández Sánchez.

Así lo sostuvo la autoridad judicial en su discurso por el XV aniversario de instalación y funcionamiento de la Corte Superior de Lima Sur, a la que asistieron los integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, juezas, jueces y funcionarios, así como autoridades locales.

Asimismo, señaló que el actual contexto político y social que vive el país, impulsa al Poder Judicial a estar a la vanguardia en la implementación de mecanismos eficaces en la lucha contra la inseguridad ciudadana y la impunidad.

En ese sentido, expresó que, si bien en esta jurisdicción existe una unidad de flagrancia piloto, la apuesta es porque en el futuro se implemente una unidad modelo con mayor capacidad operativa.

“Los jueces y juezas que en su momento estén a cargo de los juzgados de flagrancia, deben responder de manera firme, pues en el Código existe la posibilidad de dictar penas cortas pero efectivas, esa es la manera de cómo debemos responder en estos momentos”, indicó.

