Cabe preguntarse, entonces, si esta cifra posee magnitud también en un aspecto que preocupa al país: el déficit fiscal. Hasta agosto, el “exceso” del gasto del Estado se ubicó en 2.4% del PBI.

La meta del Gobierno es que cierre en un 2.2% del PBI -y se cumpla la meta establecida en las reglas fiscales-, pero varios especialistas aún no están convencidos de esta proyección.

Sin protagonismo en el déficit fiscal

Bill Gee, profesor de Economía y Finanzas de ESAN University, no consideró que los casi S/20,000 millones, en el caso de ser favorables para el Perú y no una perdida, registren una envergadura en la cobertura del déficit fiscal.

“ No veo alivio fiscal propiamente . Si bien hay una reducción por el lado de la cadena de valor que puede generar porcentajes importantes para cada sector de la economía, hay de igual manera un gasto corriente y también hay gasto en infraestructura. Hay un incremento considerable que, definitivamente, sobrepasa los montos centrales que se puedan recuperar por este gran monto [S/19,800 millones]”, puntualizó.

Coincidió Claudia Sícoli, directora de la carrera de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC): “El tema es que esos S/19,800 millones son anuales. Si fueran mensuales, sería un monto representativo para disminuir el déficit fiscal. Al ser al año, eso representa alrededor de S/1,600 millones al mes y eso, en realidad, lo que hace es modificar un déficit fiscal que hoy está calculado en 2.6% del PBI a 2.5% del PBI. No es que sea tan significativo en la reducción del déficit fiscal".

“Haciendo sumas y restas, la reducción sería mínima” , acotó Gee.

El déficit fiscal se redujo a 2.6% del PBI tras un crecimiento de 13.9% en la recaudación de tributaria. (Fuente: Andina)

Bajo el lente microeconómico

Gee, no obstante, reconoció que este monto que se pierde por inseguridad sí representaría una cuota valiosa para algunos grupos: “Microeconómicamente los sectores saldrían beneficiados, pero eso es microeconómicamente. [El impacto] en el déficit fiscal, que es un indicador macro, sería mínimo, casi nulo”, dijo.

A propósito de una dimensión sectorial, el Instituto Peruano de Economía (IPE), en la vocería de Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas, le especificó a este diario que el costo de la inseguridad ciudadana estimada por el MEF equivale, por ejemplo, a casi todo el presupuesto anual del sector Educación (S/19,700 millones) y se encuentra por encima de los presupuestos anuales de sectores clave como el del Interior (S/13,300 millones) o el de Desarrollo e Inclusión Social (S/7,000 millones).

“Además, equivale al monto de inversión ejecutado para el desarrollo de Quellaveco (US$5,300 millones) o tres veces la inversión que implicaría desarrollar Tía María (US$1,802 millones)”, sostuvo el experto.

Sícoli agregó un sector en esta lista: “Por ejemplo, esos S/19,800 millones representan casi lo que contribuye la minería al PBI en un trimestre. O sea, es importante en términos reales, en términos nominales no”.

¿Cuál es el presupuesto que requiere la Educación en el Perú? (Foto: Andina)