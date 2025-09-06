La inseguridad ciudadana causa estragos sociales y monetarios en el Perú. (Foto: Andina)
La inseguridad ciudadana causa estragos sociales y monetarios en el Perú. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Camila Vera
mailCamila Vera

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lanzó recientemente su último Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2026-2029 y, con ello, una estimación monetaria de lo que el Perú perdería a causa de la criminalidad. En detalle, serían S/ 19,800 millones; es decir, alrededor del 1.7% del Producto Bruto Interno (PBI) del 2025.

TE PUEDE INTERESAR

MML presenta propuesta de 11 medidas para enfrentar la inseguridad ciudadana
Inseguridad ciudadana obliga a la industrias a reorientar su inversión para protegerse: ¿qué dejan de hacer?
Inseguridad ciudadana: la propuesta del rubro automotriz para combatir ola de crímenes

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.