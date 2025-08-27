La mayor fortaleza del Perú está en la educación y la unidad, señaló Morgan Quero, titular del Minedu. No obstante, cifras y hechos demuestran una realidad muy distante. (Foto: Minedu)
La mayor fortaleza del Perú está en la educación y la unidad, señaló Morgan Quero, titular del Minedu. No obstante, cifras y hechos demuestran una realidad muy distante. (Foto: Minedu)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

En el marco del Día de la Defensa Nacional, el , afirmó que “la mayor fortaleza del Perú está en la educación y la unidad de sus ciudadanos”. El titular del Minedu destacó que “defender a la patria es forjar ciudadanos que aman al país y trabajan juntos, con esperanza por la justicia y la libertad”.

No obstante, los desafíos estructurales del sector educativo ponen en entredicho ese optimismo. La Comisión de Educación del Congreso anunció que citará al para responder sobre la falta de atención a los colegios con infraestructura en deterioro, algunos de los cuales aún dependen de clases virtuales.

A ello se suma las , que ha obligado a varios planteles a cerrar temporalmente o migrar a la virtualidad.

Si bien el ministro sostuvo hace algunas semanas que los casos de extorsión se han reducido, las cifras oficiales del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) revelan que: entre enero y abril de este año se registraron 9,097 denuncias por este delito.

La mayor fortaleza del Perú está en la educación, señala el titular del Minedu. Foto: Andina

El panorama de la infraestructura también refleja rezagos. Según datos del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), . Incluso, la ha exhortado a dar prioridad a colegios en grave deterioro, como el caso de la institución educativa Micaela Bastidas, en Los Olivos, cuya reconstrucción recién está programada para 2032, pese al riesgo evidente en sus instalaciones.

Las limitaciones alcanzan también a la gestión de recursos propios. En distintas visitas, la Defensoría constató que a varios colegios se les impide utilizar fondos generados por actividades adicionales —como el alquiler de espacios libres— que podrían destinarse a mejoras urgentes.

