El juicio oral concluyó hoy, tras más de dos años y medio de audiencias y a doce años de haberse iniciado la investigación. Foto: Poder Judicial
El anunció que este martes 3 de septiembre se dictará la sentencia contra el expresidente por el denominado Caso Ecoteva.

El juicio oral concluyó hoy, tras más de dos años y medio de audiencias y a doce años de haberse iniciado la investigación.

Toledo afronta cargos por presunto lavado de activos, debido a la adquisición de inmuebles y pagos de hipotecas a través de la empresa Ecoteva, creada en Costa Rica y vinculada a su suegra, Eva Fernenbug.

La Fiscalía sostiene que dichos fondos provendrían de sobornos de la constructora .

De ser condenado, esta sería la segunda sentencia en contra del exmandatario. En 2024, Toledo ya fue hallado culpable en primera instancia por el Caso Interoceánica Sur, por los presuntos pagos ilícitos de Odebrecht a cambio de la concesión de tramos de la carretera.

El próximo martes, el colegiado de la Sala Penal Nacional de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio leerá el fallo que definirá la situación judicial del expresidente, a quien la Fiscalía le atribuye haber utilizado para ocultar millonarias operaciones inmobiliarias en Lima.

