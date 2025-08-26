El Poder Judicial fijó para el viernes 5 de setiembre la audiencia de control de acusación contra el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Luis Nava, el exministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, y otras 10 personas implicadas en el caso del Proyecto Tren Eléctrico – tramos 1 y 2, vinculado a la constructora brasileña Odebrecht.

La diligencia, de carácter “virtual e inaplazable”, será dirigida desde las 9:30 a.m. por el juez Leodan Cristóbal Ayala, quien dará inicio a la denominada etapa intermedia del proceso penal.

En esta fase se revisará la acusación fiscal presentada por el Equipo Especial Lava Jato y se atenderán las observaciones o pedidos de las partes procesales, con el objetivo de definir si el caso reúne los requisitos para ingresar a juicio oral.

Según una resolución del 19 de agosto, el magistrado señaló que el expediente cuenta con 184,533 folios, lo que configura un caso de alta complejidad, dado el número de imputados (12 personas naturales y dos jurídicas), así como la existencia de dos pedidos de sobreseimiento y un elevado volumen de hechos atribuidos a distintos niveles del Estado.

El fiscal José Domingo Pérez Gómez solicitó 30 años de prisión para Nava y 21 años de cárcel para Cornejo, acusándolos de los delitos de colusión agravada y lavado de activos agravado en perjuicio del Estado.

Los hechos investigados corresponden al periodo 2009-2011, durante el segundo gobierno del fallecido expresidente Alan García, y están relacionados con los tramos Villa El Salvador-Grau (1) y Grau-San Juan de Lurigancho (2) del Tren Eléctrico de Lima.