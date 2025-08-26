El Cuarto Despacho del Equipo Especial Lava Jato, liderado por la fiscal provincial Diana Liz Canchihuamán Castañeda, logró una nueva sentencia condenatoria en el denominado caso “Árbitros”, vinculado con la constructora Odebrecht.

El imputado Juan de Dios Zorrilla aceptó cargos en un proceso de terminación anticipada y recibió una condena de cuatro años de prisión, además de una multa de 60 días y el pago de S/ 380,000 como reparación civil a favor del Estado.

De acuerdo con la Fiscalía, se investiga que un grupo de abogados que ejercían como árbitros habría recibido pagos ilícitos para favorecer a Odebrecht en distintos procesos arbitrales.

Equipo Especial Lava Jato logró que se sentencie a Juan de Dios Zorrilla. Foto: Fiscalía.

Las investigaciones se relacionan con proyectos de infraestructura de gran envergadura, como la Carretera Interoceánica Sur (tramos 2 y 3), la Interoceánica Norte, la vía Empalme PE-5N Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa y la carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis.

Con este fallo, el Equipo Especial Lava Jato suma 11 sentencias condenatorias en casos directos, además de 61 sentencias producto de procesos de colaboración eficaz.

El fiscal superior Rafael Vela Barba, coordinador del equipo, destacó que estas resoluciones consolidan el avance de la estrategia judicial frente a la corrupción vinculada al caso Odebrecht.