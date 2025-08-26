El Equipo Especial Lava Jato suma 11 sentencias condenatorias en el caso “Árbitros”, donde se investiga a profesionales que habrían favorecido a Odebrecht en procesos arbitrales. Foto: El Peruano.
El Equipo Especial Lava Jato suma 11 sentencias condenatorias en el caso “Árbitros”, donde se investiga a profesionales que habrían favorecido a Odebrecht en procesos arbitrales. Foto: El Peruano.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Cuarto Despacho del , liderado por la fiscal provincial Diana Liz Canchihuamán Castañeda, logró una nueva sentencia condenatoria en el denominado .

El imputado Juan de Dios Zorrilla aceptó cargos en un proceso de terminación anticipada y recibió una condena de cuatro años de prisión, además de una multa de 60 días y el pago de S/ 380,000 como reparación civil a favor del Estado.

LEA TAMBIÉN: PJ declara improcedente demanda de amparo de Sunat contra fiscales del Equipo Especial Lava Jato

De acuerdo con la Fiscalía, se investiga que un grupo de abogados que ejercían como en distintos procesos arbitrales.

Equipo Especial Lava Jato logró que se sentencie a Juan de Dios Zorrilla. Foto: Fiscalía.
Equipo Especial Lava Jato logró que se sentencie a Juan de Dios Zorrilla. Foto: Fiscalía.

Las investigaciones se relacionan con proyectos de infraestructura de gran envergadura, como la Carretera Interoceánica Sur (tramos 2 y 3), la Interoceánica Norte, la vía Empalme PE-5N Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa y la carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis.

Con este fallo, el Equipo Especial Lava Jato suma 11 sentencias condenatorias en casos directos, además de 61 sentencias producto de procesos de colaboración eficaz.

LEA TAMBIÉN: Caso ‘Árbitros’ vinculado a la empresa Odebrecht: Lava Jato logra sentencia y reparación civil por US$ 50,000

El fiscal superior Rafael Vela Barba, coordinador del equipo, destacó que estas resoluciones consolidan el avance de la estrategia judicial frente a la corrupción vinculada al caso Odebrecht.

TE PUEDE INTERESAR

Pese a las críticas, Arana le da la bienvenida a su gabinete a Santiváñez y lo califica de “valiente”
Indecopi sanciona a Universitario por ingreso de bengalas en el Monumental en la final 2023
Ejecutivo no teme posible censura del Gabinete Ministerial tras regreso de Santiváñez

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.