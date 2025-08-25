El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), a través de su Comisión de Protección al Consumidor N.° 2 (CC2), resolvió sancionar en primera instancia al Club Universitario de Deportes por no adoptar medidas eficaces para impedir el ingreso de bengalas al Estadio Monumental durante la final de la Liga 1 Betsson 2023, disputada el 4 de noviembre de ese año.

La Comisión declaró fundada la denuncia presentada por un ciudadano y determinó que el club merengue deberá pagar una multa de 13.64 UIT, equivalente a S/ 72,974 . Asimismo, impuso una medida correctiva que obliga a capacitar a su personal y directivos en materia de seguridad para eventos deportivos, a través de una entidad externa especializada.

LEA TAMBIÉN: Indecopi multa a Real Plaza con medio millón de soles tras colapso en Trujillo y cadena apela

Según la investigación, aunque Universitario presentó un plan de protección y seguridad —considerando el encuentro como un evento de alto riesgo—, no garantizó su adecuada ejecución. Ello permitió la entrada de artefactos prohibidos que pusieron en riesgo la integridad de los más de 59,000 asistentes al Monumental.

El club crema recibió una sanción en primera instancia por no evitar el ingreso de artefactos pirotécnicos durante la final jugada en noviembre de 2023, que terminó en empate 1-1 en el Estadio Monumental. Foto: Prensa Universitario/ Referencial.

El análisis de la CC2 concluyó que, pese a los controles implementados con detectores de metales, cámaras de seguridad, más de 2,500 efectivos policiales y 300 agentes privados, las medidas no resultaron suficientes para impedir el ingreso de bengalas al recinto deportivo.

La resolución corresponde a una primera instancia administrativa y fue apelada por el Club Universitario de Deportes. El caso será revisado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi, que resolverá en segunda y última instancia.

El documento completo de la decisión puede revisarse en el siguiente enlace: Ver resolución.