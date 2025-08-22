Moody’s advierte que PetroPerú representa un alto costo para el país: ¿Qué significa?. (Fuente: Andina)
de calificación crediticia, Moody’s, advirtió que la es un riesgo importante para el país, debido a que genera un alto costo.

Jaime Reusch, vicepresidente del , indicó que los rescates financieros de la empresa consumen recursos públicos que deberían usarse en otras áreas vitales en el Perú.

“Es plata que se está malgastando en darle salvatajes a Petroperú, que no ayuda en ese sentido”, indicó en RPP TV

señaló la falta de profesionalismo y buena gobernanza en como el origen de sus problemas. Asimismo, sugirió que una gestión más técnica y profesional daría mejores resultados.

Además, precisó que la tampoco genera mucho empleo.

“Si fuese operada o manejada de una forma más profesional, con técnicos, con buena gobernanza, otra sería la historia”, acotó.

Asimismo, añadió que los rescates financieros a implican un costo directo para los peruanos, debido a que aumentan, tanto en la carga fiscal como en la pérdida de oportunidades de inversión en sectores prioritarios.

Finalmente, resaltó la capacidad de la economía peruana para enfrentar distintos shocks, pero observó que existen riesgos que limitan el crecimiento del país.

