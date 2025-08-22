La empresa global de calificación crediticia, Moody’s, advirtió que la situación de Petroperú es un riesgo importante para el país, debido a que genera un alto costo.

Jaime Reusch, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s, indicó que los rescates financieros de la empresa consumen recursos públicos que deberían usarse en otras áreas vitales en el Perú.

“Es plata que se está malgastando en darle salvatajes a Petroperú, que no ayuda en ese sentido”, indicó el ejecutivo en RPP TV.

Reusch señaló la falta de profesionalismo y buena gobernanza en Petroperú como el origen de sus problemas. Asimismo, sugirió que una gestión más técnica y profesional daría mejores resultados.

Además, precisó que la empresa estatal tampoco genera mucho empleo.

“Si la empresa fuese operada o manejada de una forma más profesional, con técnicos, con buena gobernanza, otra sería la historia”, acotó.

Asimismo, el ejecutivo añadió que los rescates financieros a Petroperú implican un costo directo para los peruanos, debido a que aumentan, tanto en la carga fiscal como en la pérdida de oportunidades de inversión en sectores prioritarios.

Finalmente, Reusch resaltó la capacidad de la economía peruana para enfrentar distintos shocks, pero observó que existen riesgos que limitan el crecimiento del país.