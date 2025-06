¿Qué implica perder el grado de inversión? “Si la Municipalidad de Lima quiere seguir emitiendo bonos va a tener que pagar una tasa de interés más alta”, comenta Luis Arias Minaya, exjefe de la Sunat, a Gestión.

Como se recuerda, la administración de Rafael López Aliaga aprobó la emisión de bonos por S/ 4,000 millones para financiar proyectos de inversión pública y ejecutar obras en favor de la capital, así como para el cierre de brechas en servicios públicos. A la fecha se han emitido bonos en dos tramos: por S/ 1,205 millones y S/ 1,554 millones, los cuales se pagarán en un plazo de 20 años con tasas anuales cercanas al 10%.

Menos ingresos y más deuda: ¿quién lo pagará el ciudadano?

Tras la reciente emisión de bonos por S/ 1,300 millones, Moody’s optó por rebajar la nota de la Municipalidad de Lima y llevarla al terreno cuestionable.

“El riesgo que ha advertido Moody’s al bajar la calificación es que, al asegurarse el pago de la deuda con fideicomisos, los ingresos de (los impuestos) vehiculares, alcabala y predial están yendo a estos fideicomisos para asumir la deuda. Queda muy poco dinero para los servicios que debe dar la municipalidad al vecino, como seguridad ciudadana, ornato de parques y jardines, recojo de residuos sólidos, etc”, mencionó Arias Minaya a este diario.

La Evaluación Crediticia Base (BCA, por sus siglas en inglés) también se redujo de Lima de ba1 a ba2. Municipalidad de Lima ya tiene restricciones por que los ingresos del fideicomiso para los bonos senior al 2043, que se pagan con lo captado en Foncomun e impuestos. Foto: Andina.

Cabe añadir que el plan de endeudamiento de López Aliaga fue cuestionado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) — el entonces ministro José Arista—. El Consejo Fiscal señaló que los montos de endeudamiento exceden la capacidad fiscal del municipio y compromete los ingresos municipales para las próximas dos décadas.

Moody’s señala que Lima ya carga con “una menor flexibilidad de ingresos”, lo que impone nuevas restricciones porque las fuentes de ingresos comprometidos para pagar la nueva transacción incluyen futuras recaudaciones del Foncomun, impuesto predial anual y el impuesto a los juegos de casino y tragamonedas, que ya se emplean en el fideicomiso para el pago de las deudas de los bonos sénior. Es decir, menos recursos para gastar.

El panorama se complica tras la nueva emisión de bonos porque la relación entre deuda neta directa e indirecta y los ingresos operativos subió de 160% a 248%. Moody’s aguarda que los pagos por intereses suban del 16% al 24% de los ingresos operativos. “Prevemos que estas elevadas cargas de deuda e intereses persistan durante los próximos tres años, contrarrestando las mejoras de liquidez derivadas de la emisión y limitando la capacidad de Lima para absorber costos inesperados”, indica el reporte de la calificadora.

La relación entre deuda neta directa e indirecta y los ingresos operativos subió de 160% a 248%. Endeudamiento de RLA busca ejecutar obras y subsanar las cuentas del municipio. Foto: difusión / GEC

Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, menciona que “no es el fin del mundo” perder el grado de inversión, pero tampoco debe pasarse por alto por Rafael López Aliaga. El alcalde debe materializar las obras y planes que sustentan el endeudamiento a largo plazo.

“Lo dramático sería que no se use (el dinero) que está costando caro. Si ese dinero está en los bancos ganando poco dinero mientras nosotros pagamos intereses mayores, sí nos estaría costando a todos. Preocuparía si no se terminaran obras como la Vía Expresa Sur o cerrar el acceso a agua o pistas”, apunta para este diario.

Bonos con buena nota pero no su emisor: ¿una falsa percepción de estabilidad de la MML?

La última emisión de S/ 1,300 millones tuvo una nota de Baa3 —dentro del grado de inversión— lo que difiere del rango especulativo al que retrocedió la Municipalidad de Lima. Moody’s reconoce que la perspectiva sigue estable y destaca las “fortalezas económicas de Lima por sus sólidos márgenes operativos brutos”.

No obstante, Arias Minaya señala que dicha fortaleza se percibe porque la Municipalidad de Lima “podría ser rescatada al igual que Petroperú” por el Gobierno.

“Ese riesgo se corre y los contribuyentes terminaríamos pagando las insensateces de López aliaga en la Municipalidad de Lima. Dos o tres alcaldes más van a tener problemas en sus gestiones”, soslayó.