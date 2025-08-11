Es oficial. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este lunes que el Estadio Monumental de Lima será escenario de la final única de la Copa Libertadores 2025.

“La final de la CONMEBOL Libertadores 2025 se jugará en el estadio Monumental de Lima” , publicó en sus redes el presidente del organismo, Alejandro Domínguez, junto con un video que confirma que el encuentro decisivo se disputará el sábado 29 de noviembre.

¡La final de la CONMEBOL Libertadores 2025 se jugará en el estadio Monumental de Lima! 🇵🇪



¡Será el sábado 29/11 por la #GloriaEterna!

En un mensaje posterior, Domínguez expresó su agradecimiento a las instituciones involucradas. “Quiero agradecer a la Federación Peruana de Fútbol, a su presidente Agustín Lozano y al club Universitario de Deportes por trabajar en conjunto con la Conmebol para que hoy podamos confirmar al Monumental de Lima como sede de la gran final de la Conmebol Libertadores. ¡Estoy seguro que será otro evento a la altura de los mejores del mundo y que viviremos una fiesta del fútbol!”, indicó.

Con este anuncio, Lima será por segunda vez sede de la final única del torneo continental, tras la disputada el 23 de noviembre de 2019 entre River Plate y Flamengo, también en el Monumental.

El Estadio Monumental de Ate, en Lima, será sede de la final única de la Libertadores por segunda vez, repitiendo la experiencia vivida en 2019. (Foto: GEC)

En esa ocasión, la capital peruana fue elegida como sede “con consenso” por parte de ambos clubes finalistas, según explicó entonces Domínguez. Aquel partido quedó en la historia por la remontada del club brasileño, que se impuso 2-1 con dos goles de Gabriel Barbosa, “Gabigol”, en los minutos finales.

Quiero agradecer a la @TuFPF, a su presidente Agustín Lozano y al club @Universitario por trabajar en conjunto con la CONMEBOL para que hoy podamos confirmar al Monumental de Lima como sede de la gran final de la CONMEBOL @Libertadores. ¡Estoy seguro que será otro evento a la…

La decisión de la Conmebol se da tras la visita técnica realizada en mayo al Estadio Nacional, que era considerado como posible alternativa. Finalmente, el ente rector optó por designar nuevamente el recinto de Universitario.

Para el club crema, el anuncio llega en un momento especial: en pocos días, Universitario de Deportes enfrentará a Palmeiras de Brasil por los octavos de final de la actual Libertadores, una instancia a la que no llegaba desde hace 15 años. La última vez fue en 2010, cuando quedó eliminado frente a Sao Paulo tras empatar sin goles en la serie y caer por penales en una definición dramática.