El delantero francés Kylian Mbappé ha puesto los ojos en el Perú, no para jugar un amistoso ni filmar una publicidad, sino para dejar una huella solidaria. A través de su fundación Inspired by KM, el actual ’10′ del Real Madrid financiará la construcción de un colegio y una cancha de fútbol de césped sintético en la localidad de Ancón, en Lima.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la fundación, que mostró imágenes del terreno donde se llevará a cabo el ambicioso proyecto. La gestión estará liderada por la madre del futbolista, Fayza Lamari, quien encabeza los esfuerzos sociales y empresariales de su hijo desde Francia.

Este es el primer gran proyecto internacional de Inspired by KM, una fundación que en su fase inicial acompañó a 98 jóvenes franceses hasta su inserción laboral con programas de mentoría y seguimiento personalizado. El paso hacia América Latina refleja la expansión del compromiso social de Mbappé, alineándose con iniciativas similares de su compañero de equipo, Vinícius Jr., en Brasil.

La estrella brasileña del Real Madrid lidera un centro de desarrollo social y educativo en São Gonçalo, una de las favelas más conocidas de Brasil. Sus programas han beneficiado a cientos de familias con acceso a educación, deporte e inclusión comunitaria.

Mbappé sigue ese ejemplo. Con este nuevo proyecto en Ancón, suma su nombre a una creciente lista de futbolistas que buscan utilizar su fama y fortuna para cambiar realidades en comunidades vulnerables.

Foto: Captura Instagram.

Mbappé ya viste el dorsal ’10′ del Real Madrid

El anuncio llega en un momento especial para el atacante francés, quien ha sido oficialmente designado como el nuevo portador del número 10 del Real Madrid, reemplazando al histórico Luka Modric. El cambio fue anunciado por el club madrileño en sus redes sociales, consolidando la figura de Mbappé como líder dentro y fuera de la cancha.

Con su nuevo dorsal y su creciente perfil como referente global, Mbappé demuestra que su impacto va más allá del fútbol. Ahora, también se medirá por los goles que marque en la educación, el desarrollo social y la esperanza de cientos de niños y niñas peruanos.