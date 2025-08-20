La cadena de centros comerciales Real Plaza, del Grupo Intercorp, aún arrastra los daños colaterales de la caída del techo en el patio de comidas de su establecimiento comercial de Trujillo. Esta vez, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó la imposición de una multa coercitiva de 100 UIT (S/ 535,000) a la compañía, debido a “no acreditar de manera oportuna y total el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas para proteger a los consumidores afectados” en el accidente de febrero último.

De acuerdo con la disposición, tras la tragedia, la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en La Libertad determinó el cierre temporal del establecimiento, la cobertura de gastos médicos de las víctimas, el pago de gastos de sepelio de los fallecidos y la identificación de posibles afectados indirectos.

“Si bien el cierre temporal del centro comercial continúa vigente, la empresa no ha acreditado de manera adecuada y completa el cumplimiento de los demás mandatos, lo que motivó la referida sanción de 100 UIT”, señaló la entidad.

Indecopi sostuvo que la multa coercitiva es inapelable, de acuerdo con lo contemplado en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Asimismo, resaltó que adicional a la sanción, se ordenó modificar las medidas cautelares para que Real Plaza reembolse los gastos médicos y de sepelio de las personas heridas y fallecidas que ya han sido plenamente identificadas por la Comisión durante el procedimiento.

“Es importante señalar que, inicialmente, estas medidas cautelares referidas a las víctimas eran de carácter general y no especificaron a los consumidores afectados”, añadió.

En esta medida relacionada con las víctimas, Real Plaza presentó un recurso de apelación , el cual el organismo manifestó que será evaluado y resuelto por la Sala Especializada en Protección al Consumidor en el momento que corresponda.

Indecopi sostuvo que la multa coercitiva a Real Plaza es inapelable, de acuerdo con lo contemplado en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Foto: Indecopi.

Indecopi se pronuncia sobre posible apertura

Indecopi también se manifestó sobre la eventual apertura de la sede trujillana de Real Plaza. La entidad señaló que, para levantar la medida de cierre temporal, la cadena de centros comerciales de Intercorp deberá presentar un informe técnico estructural visado por el Colegio de Ingenieros del Perú, el cual “garantice la seguridad de todas las edificaciones del centro comercial, así como un plan de contingencia para la remoción de los escombros producidos por la tragedia que asegure la protección de los consumidores”.

Recientemente, Marcelo Ramos, director financiero (CFO) de InRetail, operador de los centros comerciales Real Plaza, manifestó el interés de una reapertura este año, considerando que el cierre de dicho mall afecta a la economía liberteña y a los inquilinos del centro comercial.

“Estamos trabajando estrechamente con las autoridades y cumpliendo con todos los requerimientos, con el objetivo de reabrir antes de que termine el año”, agregó.