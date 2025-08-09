El Cuarto Despacho del Equipo Especial Lava Jato, a cargo de la fiscal provincial Diana Liz Canchihuamán Castañeda, logró la sentencia de terminación anticipada por el caso ‘Árbitros, vinculado con la empresa Odebrecht’.

Cabe precisar que el caso “árbitros” de Odebrecht implica una red de corrupción en la que 29 personas —principalmente abogados y funcionarios— son acusados de haber recibido sobornos a cambio de emitir laudos arbitrales favorables a Odebrecht en controversias con el Estado peruano.

Con esta medida, se dispuso la sentencia condenatoria de cuatro años de prisión para Carlos Carrasco, así como la pena de multa por 60 días y reparación civil por la suma de US$ 50,000.Esta constituye la novena sentencia condenatoria que consigue el Equipo Especial Lava Jato.

Ello se suma a las 61 sentencias condenatorias conseguidas por el proceso especial de colaboración eficaz.