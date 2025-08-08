La fiscal provincial del Equipo Especial Lava Jato, Diana Liz Canchihuamán Castañeda, presentó una acusación penal contra 16 personas, entre ellas los abogados Humberto Abanto, Richard Martín, Franz Kundmüller, Fernando Cantuarias y Emilio Cassina. Según el Ministerio Público, integraron una organización criminal dedicada a cometer actos de corrupción en arbitrajes vinculados a grandes obras públicas entre 2011 y 2015.

De acuerdo con la investigación, el esquema se replicó en 17 procesos arbitrales que fueron direccionados para favorecer a la constructora brasileña Odebrecht y a otras empresas, a cambio de pagos ilícitos.

La Fiscalía ha solicitado penas de prisión que van desde nueve años hasta 25 años y cuatro meses por delitos de organización criminal (asociación ilícita), cohecho pasivo específico y otros.

Los hechos imputados se concentran en cinco proyectos: los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur (IIRSA Sur), la Interoceánica Norte (IIRSA Norte), la carretera Empalme PE-5N Cuñumbuque–Zapatero–San José de Sisa y la carretera Callejón de Huaylas–Chacas–San Luis.

En estos casos, el consorcio liderado por Odebrecht solicitaba el reconocimiento de pagos no previstos en los contratos de obra, los cuales eran aprobados de forma fraudulenta mediante laudos arbitrales. Previo a ello, se habría entregado sobornos a los árbitros y funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre otros.

Posteriormente, las ganancias obtenidas se habrían canalizado para incrementar el patrimonio personal de los implicados, empleando dinero proveniente de actos de corrupción, señala la Fiscalía.

Este expediente es la acusación número 27 que el Equipo Especial Lava Jato presenta ante el Poder Judicial para el control de legalidad correspondiente.