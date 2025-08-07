Ya han trascurrido siete días desde que se tomó conocimiento de que la Corte Suprema revocó la suspensión de Patricia Benavides como fiscal suprema, lo que implica que deberá ser repuesta en el cargo. tras absolver las dudas de la Fiscalía de la Nación, la Junta Nacional de Justicia exigió este jueves 7 de agosto su reincorporar de inmediata.

En un oficio dirigido a la fiscal de la Nació, Delia Espinoza, firmado por su presidente, Gino Augusto Tomás Ríos Patio, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) recordó que la sanción de suspensión por 60 días impuesta a Benavides ya se cumplió, por lo que no existe impedimento para su retorno al cargo, según lo establecido en la Resolución N.º 231-2025-JNJ, notificada el pasado 16 de junio.

El documento también rechaza las observaciones planteadas por la Fiscalía de la Nación sobre presuntas irregularidades en la Resolución N.º 092-2025-PLENO-JNJ, informó Correo.

La JNJ precisó que dicha resolución fue emitida el 23 de junio y su notificación el 31 de julio “no acarrea nulidad alguna”. Además, aclaró que la actualización pendiente en el portal de Servir sobre el Registro Nacional de Sanciones a Servidores Civiles no afecta la reincorporación, pues se trata de un registro ajeno a su competencia.

“Lo indicado pone de manifiesto el reiterado incumplimiento respecto a lo resuelto por la Junta Nacional de Justicia, motivo por el cual, en respuesta a su documento de la referencia c), la EXHORTAMOS a cumplir en el día con la reincorporación dispuesta, a efectos de no seguir generando una lamentable situación de inseguridad jurídica”, expresó.

Patricia Benavides solicitó formalmente su reincorporación. (Foto: Andina)

Benavides solicitó formalmente su reincorporación

La fiscal suprema titular Patricia Benavides solicitó formalmente su reincorporación inmediata en el Ministerio Público, tras conocer que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió las consultas presentadas por la Fiscalía de la Nación sobre la ejecución de su restitución.

La magistrada recordó que su regreso al cargo está amparado por la Constitución, la Ley Orgánica del Ministerio Público y las resoluciones emitidas por la JNJ.

En el documento enviado, Benavides precisó que fue informada de la decisión por los medios de comunicación, motivo por el cual exige que se le curse sin más dilación la notificación correspondiente que haga efectiva su restitución en el cargo de fiscal suprema.

Pronunciamiento de Patricia Benavides

Patricia Benavides ampara su solicitud en la normativa vigente

La exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, sostuvo que su derecho a ser restituida ha sido reconocido por la JNJ, por lo que no existen fundamentos para que la Fiscalía de la Nación demore su reincorporación. En su oficio, invoca el cumplimiento estricto del marco legal y reglamentario.

Cabe recordar que la JNJ dispuso el regreso de Benavides a su plaza como fiscal suprema tras declarar nula la decisión que la suspendió del cargo, luego de que el Poder Judicial se pronunciara en ese mismo sentido.

En su escrito, Benavides dejó constancia de que la Fiscalía de la Nación tiene la responsabilidad de ejecutar la decisión de la JNJ de forma expedita, sin necesidad de nuevas consultas o dilaciones. Esta omisión podría interpretarse como una resistencia administrativa.