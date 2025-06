En medio de la crisis institucional que vive el Ministerio Público, el Poder Judicial ordenó esta mañana la suspensión Patricia Benavides, quien fue restituida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por 24 meses en sus funciones como fiscal suprema titular y fiscal de la Nación.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de Segismundo León, tras acoger el pedido de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en el marco de una investigación por su presunta interferencia y obstrucción en el caso “Cuellos Blancos del Puerto”.

Esto implica que dicha fiscal suprema no podrá retornar al cargo mientras dure la medida, independientemente de otros procesos administrativos o resoluciones de la JNJ.

Al respecto, el abogado de Benavides, Humberto Abanto, adelantó que presentarán una queja directa ante la JNJ por la actuación del juez León.

En diálogo con radio Exitosa, consideró que dicho magistrado “ha manchado su carrera” con este fallo.

“Como vas a declarar la suspensión en el cargo de una persona que no está en el cargo a solicitud de otra persona que dice que está ejerciendo el cargo por el cual está suspendiendo a la otra. ¡Por dios!”, cuestionó esta mañana.

A su juicio, el juez supremo habría cometido un “desafuero”, por lo que apelarán la resolución.

“TENEMOS DERECHO A LA DOBLE INSTANCIA”

Abanto, en otro momento, aseguró que Benavides respetará el fallo del Poder Judicial; sin embargo, recalcó que su patrocinada tiene derecho a la doble instancia, por lo que apelarán la medida.

“¿Cuándo la señora Benavides no ha cumplido con una resolución? No es ella la que convoca a pijamadas para incumplir resoluciones. Tenemos que apelar, es un derecho constitucional. La señora Benavides tiene el derecho a la doble instancia. Es una resolución disparatada (...) ¿Cómo puedes suspender a alguien que no está en el cargo?”, apuntó.