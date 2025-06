La noche del último lunes, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) convocó a Delia Espinoza y Patricia Benavides a dialogar en su sede institucional con el objetivo de alcanzar una “solución armoniosa” tras la crisis institucional en el Ministerio Público.

Si bien el abogado de Benavides, Jorge del Castillo, anunció que su clienta está en la mejor disposición de acudir a la cita y pidió fijar una fecha y hora, el defensor de Espinoza, Luciano López, rechazó la invitación al señalar que la JNJ no tiene competencia para convocar a “citas de conciliación”.

A través de su cuenta de “X”, el abogado invocó al presidente de dicho organismo, Gino Ríos, a ceñirse a los procedimientos legales.

“No existe en la ley ninguna competencia de esa institución, menos de su presidente, para convocar citas de conciliación y hacerlo por comunicados (peor sin hora y sin lugar)”, cuestionó.

En diálogo con RPP, López ratificó que su patrocinada no acudirá dicha reunión por una cuestión de “respeto a la legalidad”.

“En las entidades públicas saben que hay una regla básica: un funcionario público no puede actuar sin contar con competencias y reglas establecidas en la ley. La pregunta aquí es: ¿dónde está en la ley de la JNJ o en su reglamento que pueda existir una audiencia de conciliación?”, cuestionó.

López recordó que la Junta de Fiscales Supremos (JFS) envió un oficio a la JNJ para que se pronuncie por los alcances que traerá la ejecución de la resolución que repone a Benavides en el cargo. Esto, debido a que en el Ministerio Público hay un acuerdo vigente que designa a Espinoza como fiscal de la Nación.

“La JFS le está diciendo a la JNJ resuelve este tema. No se designa a fiscales de la Nación con audiencias de conciliación, pues”, apuntó.

INSISTE CON PEDIDO A LA JNJ PARA QUE ESCUCHE POSICIÓN DE ESPINOZA

En otro momento, López añadió que Espinoza se ampara en la Ley del Procedimiento Administrativo General para oponerse a lo dispuesto por la JNJ, por lo que insistió en el pedido formulado por su clienta para que el pleno de dicho organismo pueda escuchar su posición.

“La fiscal de la Nación no se erige ni funciona por sorteo, ni por audiencias de conciliación, y es una elección que cuya competencia en la Constitución dice que es de la Junta de Fiscales Supremos. Por eso, aquí no hay un desacato, porque la ley dice que como es una decisión que no es de un juez, es administrativa, permite esa oposición y nosotros estamos actuando en el marco de la legalidad”, sostuvo.

A su juicio, la resolución de la JNJ tiene dos fallas. En primer lugar, dicho documento no tiene ninguna sola línea en el que explican el por qué se exceden en tocar un acuerdo de la JFS, que designa a Espinoza en su cargo.

“La segunda gran falla y la ilegalidad que motiva el pronunciamiento de la JFS es respecto a la aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo General por parte de la JNJ, en la que te advierte que el efecto retroactivo tiene un límite (si es que hay terceros afectados). Le pedimos que nos diga cuál es su pronunciamiento sobre el tema, por eso es que no proceden audiencias de conciliación”, aseveró López, tras reiterar que no están desacatando ninguna resolución.

